السومة: إصابتي غريبة وعودتي مرتبطة بتقبل جسدي للعلاج

السوري يعاني من خلع في الكتف

أوضح السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، أنه لم يسبق له التعرض للإصابة بخلع في الكتف، معربًا عن شعوره بألم غريب فور سقوطه أرضه.

السوري أصيب بخلع بالكتف خلال مواجهة الراقي أمام الرائد، التي أقيمت في 23 من الشهر الجاري، ليحتاج لفترة أسبوعين يخوض خلالها برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات.

وقال السومة، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "هذه أول مرة أتعرض لخلع في الكتف، إحساس غريب وألم قوي، لكنني راضٍ بقضاء الله، والطبيب طمأنني أن العظام والمفصل سالمين، والأربطة لا يوجد بها تمزق، لذلك بإذن الله فترة قصيرة وأعود للملاعب".

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وأضاف: "كرة الهدف الثاني كانت غريبة، حجزت على لاعب الرائد الذي خلفي بجسدي، فسقط أرضًا بطريقة خاطئة، وشعرب بأمر غريب، واستدعيت الطبيب على الفور".

السوري اختتم: "حسب تقبل جسدي على العلاج سأعود للملاعب، إن شاء الله أسبوعان وأعود للمباريات، حاليًا يمكنني أن أتدرب، لكن العضلات المحيطة بالمفصل يتوجب لها علاج فيزيائي وتقوية، حتى لا أتعرض لهذه الإصابة من جديد، وفي الأخير أهم شيء حصد فريقي النقاط الثلاث".

يذكر أن مواجهة الأهلي والرائد انتهت بفوز الأول بثنائية سجلها السومة، مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن الصدارة، أما الرائد فيأتي بالمركز السادس برصيد 26 نقطة.