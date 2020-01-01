أخبار الأهلي اليوم | مران تحت زخات المطر، وموقف السومة من مواجهة الفيصلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يُعالج أخطاء مباراة الشباب في مران "تحت الأمطار"

واصل الأهلي تدريباته الجماعية يوم أمس في جدة، وقد أقيم مران الأمس تحت زخات الأمطار التي هطلت على المدينة السعودية.

وركز المدرب فلادان ميلويفيتش على مراجعة الأخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال مواجهة الشباب في الجولة الماضية من الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

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وتضمن المران عددًا من الجمل البدنية في البداية ومن ثم قُسم اللاعبون إلى مجموعات مختلفة في مساحات ضيقة طبق خلالها المدرب عدة جمل فنية خاصة بالتمرير السريع واللعب طوليًا.

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