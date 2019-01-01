الأحزاب السياسية تتدخل لمنع إنتر وميلان من هدم "جيوسيبي مياتسا"

الناديان اتفقا على مشروع ملعب جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخلت الأحزاب السياسية إلى مسرح الجدل المثار حالياً حول مصير ملعب "جيوسيبي مياتسا" الشهير بميلانو بعد التقارير حول اتفاق بهدمه وتشييد آخر جديد لقطبي المدينة.

وتحدثت التقارير عن اتفاق بين إدارتي إنتر وميلان لهدم الملعب الشهير بسان سيرو وإنشاء آخر جديد يتم تدشينه في 2023.

ورفض حزب "فورزا إيطاليا" الذي يتزعمه رئيس ميلان السابق سيلفيو بيرلسكوني فكرة هدم الملعب ودعا لاستفتاء شعبي وجمع الأصوات لرفض المقترح.

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وقال بييترو تاتاريلا، المتحدث باسم الحزب: "سان سيرو ليس مجرد ملعب، ولكن معلم ورمز من رموز مدينة ميلانو".

وتسعى إدارتا إنتر وميلان لهدم "جيوسيبي مياتسا" وإنشاء ملعب جديد في محله يسع لستين ألف متفرج ويحيط به محال تجارية من أجل زيادة عوائد الناديين الاقتصادية.

ولم يعلن النادييان حتى الآن رسمياً عن خطة هدم الملعب، وإن كان عمدة ميلانو بيبي سالا أكد الخبر.