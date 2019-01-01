اسم مفاجيء ينافس إنتر وباريس على مورينيو

عودة محتملة لإنجلترا للبرتغالي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول إيفرتون لترشيحات الأندية المهتمة بخدمات البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة تدريبها بالموسم المقبل.

وتحدث مورينيو عن رغبته بالعودة للتدريب في الصيف المقبل وأشار لاحتمالية تولي نادي قديم، بالإضافة لفتح الباب لفكرة نادي فرنسي.

وذكرت "سكاي" أن المراهنات على وجهة مورينيو المقبلة رجحت ثلاثة أسماء عن البقية وهي إنتر، باريس سان جيرمان، وإيفرتون.

وجاء إنتر على رأس القائمة بسبب العلاقة القوية بين النادي الإيطالي والمدرب البرتغالي بعد قيادته له للثلاثية في 2010 وحديثه عن إمكانية العودة.

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بالمقابل، رُشح مورينيو لقيادة بي إس جي بسبب توالي فشل الفريق بدوري الأبطال وإمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل الصيف المقبل بحسب التقرير.

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ووُضع إيفرتون في الترشيحات بسبب مشروع مالكه فارهاد موشيري بالانتقال لملعب جديد وصرف الأموال لتحويل الفريق لقوى عظمى بإنجلترا.

واستبعد التقرير موافقة مورينيو على تدريب إيفرتون في حال تحول العرض لحقيقة بسبب رغبته في التدريب بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي على الأقل كما عنون مؤخراً.

ويحتل إيفرتون حالياً الترتيب الحادي عشر في البريميرليج مع مدربه ماركو سيلفا رغم الأموال والتعاقدات في الصيف الماضي.