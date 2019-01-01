إنتر وميلان يتجهان نحو هدم "جيوسيبي مياتسا"

واحتجاج جماهيري على القرار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت عدة تقارير إيطالية أن إدارتي إنتر وميلان قررتا هدم ملعب الفريقين "جيوسيبي مياتسا" وإعادة إنشاء ملعب جديد في مكانه.

وتدور مفاوضات منذ عدة سنوات بين الناديين وبلدية ميلانو من أجل اتخاذ قرار بإنشاء ملعب جديد منفصل لكل فريق أو واحداً، أو الإبقاء على المياتسا وتجديده.

وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان عرض فكرة هدم الملعب، وبالمقابل إنتر كان يميل نحو إعادة تطويره وتحديثه بدلاً من إنشاء آخر جديد.

وأشارت "كورسيرا" أن الناديين يتجهان نحو فكرة إنشاء ملعب جديد وتطوير المنطقة المحيطة ككل لما سيكون لذلك من تأثير على عوائد الفريقين الاقتصادية.

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وتحدثت الصحف عن رغبة ميلان بالبدأ الفوري في عمليات هدم الملعب التاريخي حتى يكون الجديد جاهزاً في 2023، والذي سيتسع إلى 60 ألفاً بحسب المخططات.

ولاقت الأخبار رفضاً من قطاع كبير من الجماهير الذي لا يوافق على هدم ملعب تاريخي كان شاهداً على إنجازات قطبي ميلانو محلياً وأوروبياً.

ويُنتظر أن تجتمع إدارة الفريقين بعمدة ميلانو مجدداً الفترة المقبلة من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبل "سان سيرو".