اسم جديد يدخل قائمة المرشحين لتدريب النصر السعودي

تعرف على الاسم الجديد المرشح لتدريب النصر

كشفت تقارير صحفية، عن دخول اسم جديد في قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق نادي النصر السعودي، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس التي تمت إقالته مؤخرًا.

وقررت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، إقالة مينيزيس من تدريب الفريق الأصفر، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الاتحاد في مباراة الكلاسيكو بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من هم المرشحون لتدريب النصر السعودي؟

وانتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول دخول مسؤولي نادي النصر في مفاوضات جدية مع عدد من المدربين العالميين خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق الأصفر.

ورصدت التقارير الصحفية 5 مدربين كبار دخل معهم النصر لتدريب الفريق، وهم "الإسباني فالفيردي والفرنسي رودي جارسيا، والسويسري رينيه فايلر والبرتغاليان أندريه بواش وباولو فونسيكا، ولكن بعضم رفض التدريب في الشرق الأوسط.

كما انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول اقتراب نادي النصر من التعاقد مع المدرب الإسباني كيكي ستين، المدير الفني السابق لبرشلونة، ولكن لم تتم المفاوضات.

من هو الاسم الجديد المرشح لتدريب النصر؟

وكشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عن اسم جديد مرشح لتدريب فريق نادي النصر، وهو الهولندي فرانك دي بور، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا.

وكتب بيدرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "اسم فرانك دي بور على طاولة نادي النصر".

وكان ديبور مدربًا لمنتخب هولندا في يورو 2020 الذي أقيم مؤخرًا في أوروبا، ولكنه تقدم باستقالته من منصبه، بعد خروج منتخب هولندا من ثمن النهائي.

وتولى المدرب الهولندي مهمة تدريب أياكس أمستردام، وإنتر ميلان الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي، قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب بلاده.

The name of Frank #DeBoer is under consideration by management of Al Nassr. 🟡🇳🇱 #AlNassr — Pedro Almeida (@pedrogva6) September 29, 2021

ما هو موقف نادي النصر الرسمي من المفاوضات مع مدربين جدد؟

ومن جهته، حرص الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، على توضيح كافة الأمور، حيث أكد على إدارة النصر حريصة على اختيار مدرب مناسب، ومازالت المفاوضات جارية مع بعض المدربين.

المهيدب أكد خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر" على أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول ملف مدرب الفريق من جانب إعلاميين وقنوات رسمية، ولكن الإدارة حريصة كل الحرص على اختيار المدرب الأنسب.

وتابع: "لذا لا زالت الإدارة تفاوض بعض المدربين رغم حصولها على موافقة مبدئية من مدربين آخرين، على أن يحسم الملف رسميًا بنهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى بإذن الله".

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