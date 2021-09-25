5 قرارات نارية تُعيد الاتحاد للانتصارات بقوة

تعرف على تلك القرارات القوية

وضع الناقد الرياضي جمال عارف، اقتراحاته للمدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من أجل عودة النادي للانتصارات مرة أخرى.

الاتحاد تعادل أمام التعاون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتتوقف سلسلة انتصاراته.

عارف كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، وضع فيها 5 قرارات يجب على المدرب كونترا اتخاذها لتصحيح أوضاع الاتحاد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إذا أراد الاتحاد العودة بقوة لابد للمدرب أن يضع أولوياته، برونو هنريكي خارج الفريق تمامًا، وإراحة فهد المولد ووضعه على الدكة، والاستفادة منه في الشوط الثاني إذا احتاجه الفريق".

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وتابع: "الجلوس مع سعود عبد الحميد ومطالبته بالتركيز، والتفكير في نياكاتي قبل التفكير في كمارا، ووضع اللاعب باحسين في الاعتبار".

جاء ذلك بعدما أهدر نادي الاتحاد فرصة زيادة الفارق بينه وبين الهلال صاحب المركز الثاني، حيث توقف رصيد العميد عند النقطة 13 في الصدارة، بفارق نقطتين عن الزعيم.