النصر يعيد مفاوضاته مع مدرب ليون الفرنسي

النصر مازال يبحث عن مدرب جديد

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قررت إعادة فتح المفاوضات مع الفرنسي رودي جارسيا، لإقناعه بتدريب العالمي.

وتبحت إدارة النصر عن مدرب جديد ليتولى مهمة تدريب الفريق الأصفر، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس الذي تمت إقالته مؤخرًا، بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وأشار برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية، إلى أن إدارة النصر أعادت فتح خط المفاوضات مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

نادي النصر كان قد فتح خط المفاوضات مع جارسيا من قبل، ولكن المدرب الفرنسي رفض العرض الذي تقدمت به إدارة مسلي آل معمر، ليتم فتح المفاوضات مرة أخرى.

جاء ذلك بعدما تلقت إدارة النصر رفض بعض المدربين العالميين الذين تم مفاوضتهم لخلافة مينيزيس في تدريب العالمي، ليتم فتح التفاوض مع جارسيا من جديد.

نادي النصر فاوض الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه أنطونيو كونتي والإسباني كيكي فلوريس والبرتغالي باولو فونسيكا والكرواتي زلاتكو داليتش والإسباني إرنستو فالفيردي والسويسري لوسيان فافر.

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ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك يوم 16 أكتوبر القادم، لتحديد المتأهل إلى دور النصف نهائي.