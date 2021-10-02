اسم جديد "مُفضَّل" للابورتا لخلافة كومان في تدريب برشلونة

هل ينجح البرسا في ضمه؟

سلسلة جديدة تظهر في حلقة من سيخلف رونالد كومان في تدريب برشلونة؟ وأحدث الأسماء المنضمة هو مدرب أياكس، إيريك تين هاج.

وتسببت البداية السيئة لموسم برشلونة في طرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل كومان، على الرغم من أن عقده لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022.

وبعد هزيمة البلوجرانا في البرتغال من بنفيكا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، اتفقت الصحف على أن كومان سيرحل قريبًا، وبدأ سيل من الأسماء في الظهور لخلافته.

لماذا تين هاج المفضل للابورتا لخلافة كومان في برشلونة؟

ووفقًا لما زعمته راديو كتالونيا، فإن رئيس برشلونة جوان لابورتا يفضل إيريك تين هاج على أي اسم آخر لتولي مقاليد قيادة النادي الكتالوني.

السبب الرئيسي في تفضيل لابورتا للمدرب الهولندي أنه يتبع أسلوب هجومي مميز شبيه بأسلوب برشلونة، إلى جانب اعتماده على طريقة 4-3-3 المناسبة للبرسا.

ويحظى تين هاج صاحب الـ51 عامًا بقبول من لابورتا على بقية الأسماء المطروحة حاليًا مثل تشافي هيرنانديز وروبيرتو مارتينيز وأندريا بيرلو.

لماذا التعاقد مع تين هاج يبدو معقدًا للغاية؟

في الوقت نفسه، الحصول على توقيع تين هاج يبدو صعبًا للغاية، فلا يزال عقده ممتدًا مع أياكس وفسخه ينطوي على دفع شرط جزائي كبير جدًا للعملاق الهولندي.

هذا إلى جانب أن أياكس نفسه لن يوافق على ترك مدربه في منتصف الموسم وهو ينافس على الدوري الهولندي وكذلك يسير بصورة جيدة ومبشرة في دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، المدرب نفسه في تصريحات سابقة أعلن أنه لن يرحل عن أياكس هذا الموسم وأنه باقٍ على أقل تقدير حتى الصيف المقبل.

هل يقيل برشلونة رونالد كومان قريبًا؟

يُشار هنا إلى أن لابورتا خرج في تصريحات للصحافة يوم السبت مفادها أن كومان باقٍ ولن تتم إقالته مهما حدث أمام أتلتيكو مدريد.

مع ذلك تستبعد الصحف أن يصمد الهولندي كثيرًا في منصبه مع تراجع النتائج وكذلك المستويات بشكل يُنذر بموسم كارثي تاريخي.

لذلك، فإن بقيّ كومان بعد مباراة أتلتيكو، قد تكون إقالته بعد الكلاسيكو مثلًا في آخر أكتوبر الحالي إن استمر بنفس منوال الأداء والهزائم.

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