نادي برشلونة سيحصل على لقب أوروبا هذا الموسم بحسب ما ذكر حاسب آلي خارق.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن توقعات أحد الحاسبات الآلية الخارقة لفوز برشلونة ببطولة أوروبية خلال الموسم الجاري رغم ما يعانيه النادي من مشاكل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "سبورتس بايبل"، والتي أكدت أن الحاسب الخارق الذي يدعى "فايف ثيرتي إيت" قام بحساباته وتوقع فوز برشلونة بالدوري الأوروبي.

نسبة فوز برشلونة بالبطولة هي الأعلى بين كل الفرق المشاركة فيها والغير مشاركة، بواقع حوالي 9% وخلفه يأتي نابولي الإيطالي.

لابورتا يعلنها: كومان مستمر في برشلونة

ويعد برشلونة مرشحًا فوق العادة لمغادرة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات هذا الموسم بعد أن بدأ البطولة بهزيمتين متتاليتين.

ويقبع برشلونة في قاع مجموعته دون نقاط بعد الخسارة بثلاثية نظيفة ضد بايرن ميونخ في لقاء الجولة الافتتاحية وبنفس النتيجة ضد بنفيكا في لقاء الجولة الثانية.

ويملك برشلونة فرصة جمع ست نقاط في الجولتين الثالثة والرابعة ضد دينامو كييف قد يساعدوه على تجاوز الموقف الصعب الذي وضع نفسه فيه قبل مواجهة بايرن ميونخ في ألمانيا وبنفيكا في كتالونيا من جديد.

جدير بالذكر أن الأوضاع في برشلونة مشتعلة هذه الأيام في ظل الإقالة المتوقعة لرونالد كومان المدير الفني للفريق وكثرة الأسماء المطروحة لقيادة النادي فنيًا.