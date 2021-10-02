جوتي متراجعًا عن تدريب برشلونة : مجرد مزحة !

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تحدث جوتي هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق عن مشاكل برشلونة، وإمكانية تدريبه للفريق الكتالوني خلفًا لرونالد كومان، ولكن هل كان يتحدث بجدية؟

برشلونة يعاني من أزمة طاحنة من ناحية النتائج الفترة الأخيرة، بعد خسارته بثلاثية نظيفة من بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

جوتي تواجد في حفل سفراء الدوري الإسباني، ليتطرق إلى هذا الأمر وبعض الأشياء الأخرى.

وقال لاعب ريال السابق عن موقف كومان:"إنه وضع معقد للغاية، هناك بعض النتائج السيئة لا تعتمد على المدرب فقط، حيث يعاني النادي من بعض المشاكل الاقتصادية، لكنه يظل المسؤول الأكبر".

وعن قدوم تشافي هيرنانديز:"الأمر سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة له ولا أتوقع عودته لهم في الوقت الحالي".

وأما عن انتقاله لتدريب برشلونة قال جوتي:"لما لا؟ تريد أن تتدرب وتريد تعليم الناس، بالإضافة إلى كوني لاعبًا سابقًا يعطيني ذلك الحافز للقيام بعمل جيد كمدرب".

وبعد ساعات من هذا الحديث، خرج جوتي للتأكيد على أن ما قاله كان مجرد مزحة فقط وأوضح عبر حسابه على تويتر:"القليل من الفكاهة لا يضر".

وقال فيما بعد في تصريحات لـ"El Larguero de la SER":"بصفتي لاعبًا سابقًا لريال مدريد لا يمكنني فعل ذلك أبدًا".

Un poco de humor no está mal 😂😂😂😂. — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) October 1, 2021

وتابع:"من الواضح أنني لن أذهب، خاصة وأن هناك حالة من الفوضى بالنادي، هناك توتر بين مجلس الإدارة والرئيس والمدرب مما يؤذي اللاعبين ورحيل ميسي كان مؤلمًا لهم ولا يمكنهم إيجاد البديل بسبب نقص السيولة المالية".

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وفي نهاية حديثه تطرق جوتي إلى فريقه السابق ريال مدريد وأشاد بالحالة التي يمر بها، وكذلك مدح كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق وشدد على أنه سيقاتل من أجل الفوز بدوري الأبطال والدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن جوتي عمل بمجال التدريب بعد الاعتزال، حيث قام بتدريب فرق ريال مدريد للشباب تحت 17 و18 و19 سنة، قبل الانتقال للعمل كمدرب مساعد في بشيكتاش التركي في 2018، ورحل عن النادي ليصبح من دون عمل منذ مايو 2019.