أسطورة ليفربول: ميسي وصفني بالحمار بسبب صلاح !

كشف جيمي كاراجر أسطورة ليفربول والمحلل بشبكة "سكاي سبورتس"، عن قيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بوصفه بالحمار.

كاراجر دخل في مناقشة مع زميله المحلل الآخر جاري نيفيل، حول ميسي وفوزه بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته، قبل تحليل مواجهة واتفورد ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي.

ودخل كل منهما في جدال حول اللاعب الأفضل ميسي أم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكشف كاراجر عن مفاجأة من العيار الثقيل.

ماذا قال أسطورة ليفربول؟

كاراجر قال عن إمكانية ظهور ميسي بفريق العام له لعام 2021:"لا، لا يوجد ميسي في فريقي، قمنا بالحديث في مناقشة أخرى ببداية الموسم عن اللاعب الأفضل هو أو رونالدو وكنت في صف ميسي".

وأضاف:"نيفيل اختار رونالدو، ولكن لا يوجد أي مكان لهما بفريق العام"، ليقوم جاري نيفيل بمقاطعته قائلًا:"ميسي لا يحبك، أليس كذلك؟".

ليرد عليه كاراجر:"هو لا يحبني على الإطلاق، قلتها في بداية الموسم وأوضحت أن رونالدو ليس صفقة جيدة لمانشستر يونايتد، ونفس الشيء بالنسبة لميسي وباريس سان جيرمان".

وتابع:"ميسي رد علي بعدها برسالة على إنستجرام، لن أكشف عن كل ما قاله، ولكنه وصفني بالحمار، وهذا يعني أنه يشاهد برنامجنا وأتمنى أن يكون يشاهدنا الآن، وأقول له أنا أحبك يا ليونيل".

السبب صلاح؟

أسطورة الريدز واصل حديثه:"أعظم لاعب على مر العصور، وبالمقارنة بك فأنا كنت حمارًا، أنا أقبل ذلك ولكنك لست في فريق العام بالنسبة لي".

واستكمل:"لم تلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية يا ميسي، حتى لو كنت قد فزت بكأس كوبا أمريكا في الصيف، هذا لا يكفي لأترك رجلي محمد صلاح خارج الفريق من أجلك".

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