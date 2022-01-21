تفاصيل ساعات الرعب لأسرة مدافع مانشستر .. سرقة وتهديد واختباء

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الساعات المرعبة التي عاشتها أسرة فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، أثناء محاولة سرقة منزله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن منزل المدافع السويدي، تعرض للسطو، مساء الأربعاء الماضي في وقت مباراة الشياطين الحمر وبرينتفورد.

وشارك ليندلوف في مباراة الشياطين الحمر أمام برينتفورد، يوم الأربعاء الماضي والتي فاز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلم اللاعب بالحادث عقب اللقاء.

وأكدت الصحيفة أن المدرب رالف رانجنيك، تحدث مع اللاعب أثناء عودة الفريق إلى مانشستر، ومنحه إذن بالغياب عن التدريبات ليكون مع زوجته وأطفاله عقب هذا الحادث، وسافر معهم السويد.

ومن جانبها أفصحت مايا نيلسون ليندلوف زوجة اللاعب عن تفاصيل، الحادثة وكتبت في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "خلال مباراة ليندلوف يوم الأربعاء الماضي، تعرض منزلنا لاقتحام من لصوص".

وتابعت: "كنت بمفردي في المنزل مع الطفلين، ولكننا تمكنا من الهرب والاختباء في إحدى الغرف، وحبسنا أنفاسنا، نحن بخير الآن ولكنها كانت لحظة صادمة وصعبة بالنسبة لنا".

وأتمت تصريحاتها: "نحن الآن في السويد نقضي بعض الوقت مع العائلة، ونحصل على قسطًا من الراحة بعد تلك الصدمة".

جدير بالذكر أن المدرب رانجنيك قرر منح ليندلوف راحة من التدريبات وإذن بالسفر للسويد ليكون مع عائلته، وقرر إبعاده عن قائمة الفريق التي ستواجه وست هام يوم غد السبت في الدوري الإنجليزي.