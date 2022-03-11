استياء في باريس يعرض نيمار للبيع!

كشف الصحفي رومان مولينا عن وجود نية لدى ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان للتخلص من جناح الفريق البرازيلي نيمار.

وكان الفريق الفرنسي قد خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد مباراة مثيرة استطاع فيها ريال مدريد قلب تأخره في النتيجة لصالحه وخطف بطاقة التأهل.

فأشار مولينا إلى أن هناك انزعاجًا كبيرًا لدى مالك النادي القطري بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه نيمار في مباراة الإياب.

بحسب الصحفي رومان مولينا، فإن ناصر الخليفي غاضب من الإقصاء الأوروبي، ويفكر بجدية في إمكانية بيع نيمار في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

حيث أن في باريس وقطر سئموا من موقف البرازيلي وأدائه في الليالي الكبيرة، ويرون أنه لم يقدم المنتظر منه حتى الآن.

وقدم نيمار أداءً متواضعًا للغاية على عكس كيليان مبابي الذي حاول جاهدًا أن يحافظ على حظوظ فريقه في المباراة.

وعلى الرغم من تلك المحاولات التي قام بها الجناح الفرنسي وبجانبه ليونيل ميسي، إلا أن الفريق الملكي استطاع خطف بطاقة التأهل بعد تقديم مهاجم الملكي كريم بنزيما أداء استثنائي.

ويبدو أن عدم ظهور نيمار بشكل لافت في المواجهات الكبيرة حتى الآن، جعل المسؤولون في باريس يتخذوا قرار بيعه للتخلص منه بأي استفادة مادية في الوقت الحالي.

حيث ينتهي عقد الجناح البرازيلي في صيف 2025، وهو ما قد يعجل من التخلص منه في الفترة المقبلة لجني أي أموال تساعد الفريق الباريسي على تعويضه.

جدير بالذكر أن باريس يستعد لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

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