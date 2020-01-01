آرسنال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ضد ليفربول في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والتي يستضيفها استاد الإمارات

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آرسنال 0 × 0 ليفربول

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تشكيل آرسنال:

يبدأ المدرب ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيرني - دافيد لويز - روب هولدينج

بوكايو ساكا - جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - سيدريك سواريس

ريس نيلسون - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

البدلاء: داني سيبايوس - سوكراتيس - مات ماكي - جوزيف ويلوك - هيكتور بييرين - بيير إيميريك أوباميانج - شكودران موستافي - سياد كولاسيناك - آينسلي ميتلاند نايلس.

تشكيل ليفربول:

يبدأ يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: شيردان شاكيري - كورتيس جونز - هارفي إليوت - ديان لوفرين - نيكو ويليامز - تاكومي مينامينو - نابي كيتا - أدريان - ديفوك أوريجي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي...

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الجانرز صاحب الأرض في المركز التاسع في الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة حيث يفصله عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السابع 4 نقاطٍ فقط، ويبعد عن وولفرهامبتون صاحب المركز السادس 5 نقاط، ويلتقي آرسنال مع صاحب المركز الأول ثم صاحب المركز الثاني في مباراتين متتاليتين وتعد لقاءات هامة وفاصلة للفريق في الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

ليفربول صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي والذي حسم البطولة مبكرًا برصيد 93 نقطة يسعى للعودة لنتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره بعد تعادله بنتيجة ١-١ في آخر لقاء له في البطولة، والذي جمعه مع نادي بيرنلي صاحب المركز التاسع، ولعب الريدز 35 مباراة في البطولة حتى الآن فاز في ثلاثين مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراتين فقط.

كان آخر لقاء جمع بين آرسنال وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ويملك كلا الفريقين قاعدة جماهيرية عريضة داخل وخارج إنجلترا، وينتظر عشاق الفريقين مباراة ممتعة وقوية وبالطبع يأمل محبي كل فريق فوز فريقهم المفضل.

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أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة آرسنال ضد ليفربول في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز..