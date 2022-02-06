دعمًا لأسرة الطفل ريان .. حمد الله يطلق مبادرة ويبدأها بتبرع خاص

أطلق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، مبادرة لدعم أسرة الطفل الراحل ريان، مطالبًا كافة المشاهير بمساعدتها، كلٌ قدر استطاعته.

ما هي قصة ريان؟

الطفل ريان صاحب الخمس سنوات، قبل خمسة أيام سقط في بئر بعمق 32 مترًا تحت الأرض، في إقليم شفشاون شمال المغرب.

وحاول عدد من المتطوعين النزول إلى البئر، لإنقاذه، لكن باءت محاولاتهم بالفشل في ظل ضيق البئر.

وبدأت محاولات إنقاذ جديدة عن طريق الحفر الموازي للبئر أفقيًا ومن ثم الحفر عموديًا للوصول للطفل.

وبالفعل نجحت بالأمس محاولات الوصول لريان، لكنه فارق الحياة عقب دقائق قليلة من إنقاذه، في مشهد تعاطف معه العالم بأكمله.

حمد الله يبدأ التبرع لأسرة ريان:

المغربي تفاعل بشكل كبير مع أزمة ريان، فبعدما قام بنعيه مساء الأمس، قام بنشر "ستوري" صباح اليوم، حول ثبات والديه رغم حجم الألم.

كتب حمد الله صباحًا: "ما أثار انتباهي في والدا ريان أنهم ظلوا ثابتين في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية إلا أنه رأيناهم دائمًا صابرين محتسبين عند الله.

"وأما الأم فكانت حالة خاصة واستثنائية، فكانت دموعها تتساقط وهي متحملة طيلة الفترة وعكس ذلك دائمًا تردد الحمد لله الحمد لله سبحانك ربي ما أعظمك هنا تتجلى عظمتك في إطاء هاذين الوالدين الصبر والسلون".

واختتم: "فيا ربي إنك رحمن رحيم غفور قد اخترت ريان، فها هو لك وأنت أولى به منا، فبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله".

ومساء الليلة، أعلن حمد الله عن تبرعه بمنزل مجهز بالكامل للأسرة، مطالبًا الجميع بالمساهمة في المبادرة.

وكتب المهاجم المغربي: "السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. لقد مررنا بخمسة أيام قاصية جدا و خطفت قلوبنا نحن المغاربة و كل العرب و المسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لاكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى، حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا".

وأضاف: "وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

"وقد قررت و بإسمي و اسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل و نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".

واختتم: "هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق، وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنيين و رياضيين و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله".

اقرأ أيضًا..

محرز وحكيمي وغيرهما .. كيف تفاعل الوسط الرياضي مع وفاة ريان؟

أسرار مرعبة .. تاليسكا: حمدالله يتحدث بسوء عن اللاعبين، قررت الرحيل بسببه

طالب بشطبه .. حمدالله يتقدم بشكوى ضد "غامدي" النصر