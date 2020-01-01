أخبار برشلونة: جوارديولا ينتظر ميسي وثورة ضد بوتشيتينو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16 أغسطس 2020:

برشلونة مستعد للتخلص من سواريز

يخطط برشلونة لتخفيف تشكيلة الفريق في سوق الانتقالات الحالي، وهذا قد يعني التخلص من لويس سواريز.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تغييرات كبيرة جارية على قدم وساق في كامب نو، حيث يمكن أن يغادر الأوروجواياني الفريق هذا الميركاتو.

لا يزال لاوتارو مارتينيز هدفًا ويأمل الكتلان أن يحل محل لاعب ليفربول السابق.

بوتشيتينو أقرب المرشحين لخلافة سيتيين

ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الرئيسي لمنصب مدرب برشلونة بعد إقالة كيكي سيتيين، وفقًا لصحيفة الديلي ستار.

تشافي ورونالد كومان متنافسان أيضًا، لكن مدرب توتنهام السابق هو المرشح الأول ليحل محل كيكي، والذي رحل بعد كارثة الخسارة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 8-2.

رفض قاطع من نجوم برشلونة لقدوم بوتشيتينو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رفض نجوم نادي برشلونة لفكرة تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الفكرة لا تلقى أي نوع من القبول لدى نجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي القائد.

رومينيجه عن رحيل ميسي لإنتر: عليهم شراء من يفيدهم فقط

أشاد كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بما يقدمه نظيره إنتر الإيطالي في الفترة الماضية من مستويات، وبعمل إدارة النادي بشكل عام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن فكرة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة لصفوف الإنتر.

وقال رومينيجه: "أنا لا أعرف خطط إنتر من أجل ميسي، لقد شاهدتهم يقدمون مستويات مميزة في الدوري الأوروبي ويحققون الانتصارات".

التصريح كاملاً من هنا..

مانشستر سيتي ينتظر موقف ميسي في برشلونة بعد مغادرة الأبطال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تجدد رغبة نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يراقب وضع ميسي في الكامب نو بالوقت الحالي.

وكان البلاوجرانا قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بايرن ميونخ بعد الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في هزيمة تاريخية للنادي الكتالوني.

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