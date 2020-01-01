مانشستر سيتي ينتظر موقف ميسي في برشلونة بعد مغادرة الأبطال

مانشستر سيتي في موقف جيد للتوقيع مع ليونيل ميسي قائد برشلونة بعد مغادرة دوري الأبطال.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تجدد رغبة نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يراقب وضع ميسي في برشلونة بالوقت الحالي.

وكان برشلونة قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بايرن ميونخ بعد الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في هزيمة تاريخية للنادي الكتالوني.

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وعانى ليونيل ميسي خلال العام الماضي من عدة أزمات في صفوف برشلونة، سواء إدارية أو فنية بخلافات متكررة بينه وبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وكان قائد الفريق يستطيع الرحيل مجانًا مع نهاية الموسم الجاري، لكن الشرط الذي يسمح له بذلك كان قد انقضى بحلول مايو، بينما كان الفريق لا يزال ينافس على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وسيصعب على مانشستر سيتي دفع الشرط الجزائي في عقد ميسي والذي يقدر بـ 700 مليون يورو، لكن برشلونة في حاجة للأموال لو أراد أن يحدث ثورة في تشكيله خلال سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان هو الآخر البطولة مساء الأمس أمام ليون في واحدة من مفاجآت الشكل الجديد لدوري الأبطال، بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدف.