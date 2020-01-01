رومينيجه عن رحيل ميسي لإنتر: عليهم شراء من يفيدهم فقط

كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ يوضح رأيه في انتقال ليونيل ميسي قائد برشلونة لإنتر.

أشاد كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ بما يقدمه نظيره إنتر الإيطالي في الفترة الماضية من مستويات، وبعمل إدارة النادي بشكل عام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن فكرة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة لصفوف إنتر.

وقال رومينيجه: "أنا لا أعرف خطط إنتر من أجل ميسي، لقد شاهدتهم يقدمون مستويات مميزة في الدوري الأوروبي ويحققون الانتصارات".

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وأضاف: "لقد حققوا انتصارًا رائعًا أمام باير ليفركوزن، لقد أحببت ما شاهدته من مستويات لهم في تلك المباراة".

وأكمل: "الأمر الأهم لهم في تلك المرحلة ألا ينساقوا خلف شراء النجوم فقط، عليهم أن يتوجهوا لضم من يفيد فريقهم".

وكان رومينيجه قد شاهد خسارة فريق برشلونة المذهلة أمام فريقه بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد تحدثت عن إمكانية رحيل ميسي عن صفوف برشلونة بعد وداع دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي دون تحقيق اللقب.