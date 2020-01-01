أخبار برشلونة: ميسي لم يكن لديه خيار دون البقاء ونجم ليفربول يقترب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020:

برشلونة يتواصل مع وكلاء فينالدوم وديباي

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن برشلونة يستهدف لبيع لاعبيه من أجل تأمين بعض الصفقات، وبالفعل تواصلت الإدارة مع وكلاء جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي.

are now focused on selling players. But the board already contacted Gini Wijnaldum and Memphis Depay agents. #LFC #Barça Barça are expected to submit official bids to and OL on next few days - they’re convinced to sign “both for less than €50/55m”. 🛑 #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2020

يتوقع الكتلان بضم اللاعبين بأقل من من 55 مليون يورو، خاصةً وأن عقد الأول مع ليفربول سينتهي في صيف 2021.

ميسي لم يكن لديه خيار إلا البقاء في برشلونة

أشار نجم ريال مدريد السابق هوجو سانشيز إلى أن ميسي لم يكن لديه أي قرار إلا التراجع عن موقفه والبقاء في برشلونة ، وذلك بعد نصيحة خاطئة من والده ووكيل أعماله خورخي.

صدم ليونيل ميسي العالم منذ أسبوعين بإبلاغه إدارة الكتلان بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، ثم تراجع عن موقفه وأعلن عبر موقع جول أن باقٍ مع الفريق.

نجم ليفربول السابق: "كنت أتمنى انضمام ميسي لمانشستر سيتي"

تحدث جيمي كاراجير عن الأخبار التي ربطت انضمام ليونيل ميسي لمانشستر سيتي في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد أزمة كبيرة بين الأرجنتيني وإدارة برشلونة .

وعبر نجم ليفربول السابق عن أنه كان يأمل في ضم السيتي لميسي، على الرغم من أن هذه الصفقة كان من شأنها ترجيح كفة فريق جوارديولا في سباق الدوري الإنجليزي.

وبعد أن أعلن ليونيل عبر موقع جول أنه باقٍ في الكامب نو حتى نهاية عقده، عبر كاراجير عن خيبة أمله في أنه لن يرى لاعب بهذا الحجم في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

ليفربول يحدد سعر فينالدوم

أشارت صحيفة ميرور إلى أن ليفربول حدد سعر جيورجينيو فينالدوم في حالة رحيله إلى برشلونة .

ينتهي عقد الهولندي مع الريدز في 2021، لكن بطل الدوري الإنجليزي يأمل في الحصول على ما يقرب من 15 مليون جنيه استرليني للاستغناء عنه في سوق الانتقالات الحالي.

صراع إنجليزي على جريزمان

بحسب تقارير نشرت على الديلي ميل، فإن ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد يريدون ضم أنطوان جريزمان في سوق الانتقالات.

كان الفرنسي هو المرشح الأول لقيادة الهجوم الكتالوني في حالة رحيل ليونيل ميسي، والذي قرر البقاء في الأخير، ومع عودة فيليبي كوتينيو فمن المتوقع أن يتراجع دور جريزمان أكثر.