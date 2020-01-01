اختبار طبي يكشف موقف السومة من المشاركة أمام الفيصلي

هل يلحق السومة بلقاء الفيصلي؟

يجري السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، اختبارًا طبيًا اليوم الجمعة، في عيادة النادي الغربي، من أجل تحديد موقفه من المشاركة مع فريقه أمام الفيصلي.

الأهلي يواجه الفيصلي يوم الأحد المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاختبار الطبي الذي سيجريه السومة، سيكشف الموقف النهائي من مشاركته في مباراة الفيصلي المقبل.

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ومازال يواصل السومة جلساته العلاجية من أجل الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة، بهدف العودة إلى الملاعب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتحدد إمكانية مشاركة السومة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه اللاعبين، استعدادًا للمباريات الرسمية، بناءً على نتيجة الاختبار الطبي الذي سيخضع له.

كما سيحصل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، على تقرير طبي، يبين قدرة السومة على اللعب أمام الفيصلي، أو استبعاده من معسكر الأهلي.