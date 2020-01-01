أخبار ريال مدريد: مبابي سعيد باهتمام ليفربول وبيل مطلوب في نيوكاسل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 11 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11 مايو 2020

آرسنال يصل لقرار بشأن سيبايوس

بحسب تقارير إسبانية، فإن آرسنال لا يرغب في تمديد إعارة سيبايوس لموسم آخر بعد انقضاء فترته الحالية مع الفريق، لكنه يرغب في تمديدها حتى نهاية الموسم إذا استكمل الدوري الإنجليزي.

لم يقدم الإسباني المستوى المطلوب مع الجنرز، وقد كان حبيسًا لمقاعد البدلاء في كثير من المباريات، وهو ما يرشحه للعودة إلى ريال مدريد أو الانضمام لإشبيلية كما أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي.

بيل على رأس قائمة المطلوبين في نيوكاسل

أشارت ماركا أن نيوكاسل جعل مهاجم ريال مدريد جاريث بيل هدفه الأول في سوق الانتقالات، لكنه لن يتحرك حتى اكتمال استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق.

لم يعد توتنهام هو الوجهة الأقرب للويلزي، مما يعني أنه يمكن أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من ملعب سانت جيمس بارك

مبابي سعيد باهتمام ليفربول

وفقًا لـ Le10Sport، فإن كيليان مبابي يشعر بالسعادة من اهتمام ليفربول بضمه في سوق الانتقالات.

ويقال أن والد مهاجم باريس سان جيرمان تحدث مع مدرب الريدز يورجن كلوب، كذلك تواصل مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الساعي لضم الفرنسي مع بداية الميركاتو أيضًا.

هيريرا: نيمار ومبابي باقيان في باريس سان جيرمان

أشار أندير هيريرا أن زميله نيمار لم يكن أفضل في باريس سان جيرمان من الآن، وتحدث أيضًا عن كيليان مبابي ووضح أنه لن يرحل مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط البرازيلي بالعودة لبرشلونة ، أما الفرنسي فهو مرتبط منذ وقتٍ طويل بالانتقال لريال مدريد ، لكن نجم مانشستر يونايتد السابق يرى أن أي صفقة بمبلغ كبير لن تتم هذا الصيف بسبب الأضرار المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

تشيلسي يجد بديل كانتي

سيتجه تشيلسي إلى ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام إذا رحل نجولو كانتي في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت ميرور.

يهتم ريال مدريد بالنجم الفرنسي للبلوز، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام رايس للعودة إلى ستامفورد بريدج، حيث أمضى فيه بعض الوقت عندما كان شابًا.

لكن على الجانب الآخر، فإن كانتي لا يرغب في مغادرة تشيلسي هذا الصيف.