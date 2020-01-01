أخبار ريال مدريد: فان دي بيك قريب من اليونايتد وتيو يمهد طريق دياز لميلان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 31 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020:

خاميس رودريجيز قريب من إيفرتون

يقترب ريال مدريد وإيفرتون من إبرام صفقة بقيمة 25 مليون يورو لصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجز، الذي سينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويعمل مجددًا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثالثة في مسيرته.

خرج اهتمام إيفرتون بخاميس للنور الأسبوع الماضي ولكن لم يتم الكشف عن أي رسوم انتقال، لكن بحسب الأخبار فإن الريال سيحصل على حوالي 20 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل، والذي ينتهي عقده مع الفريق في 2021.

مكالمة من تيو لدياز تقرب الأخير من ميلان

وفقًا لكورييري ديلا سيرا فبعد التجديد لإبراهيموفيتش وضم تونالي من بريشيا، فإن ميلان جاهز لإغلاق صفقة أخرى في الأيام المقبلة.

من المقرر أن ينضم براهيم دياز أيضًا في إعارة جافة من ريال مدريد ، وكانت المكالمات الهاتفية من تيو هيرنانديز - زميله السابق في البلانكوس - مهمة للغاية لإقناع لاعب خط الوسط الإسباني الشاب بالانضمام للروسونيري.

رسميًا: أوسكار رودريجيز ينضم لإشبيلية

أعلن إشبيلية رسميًا عن ضم لاعب الوسط المهاجم أوسكار رودريجيز من ريال مدريد أمس، وذلك بعقدٍ يمتد لمدة خمس سنوات.

قضى صانع الألعاب الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة في ليجانيس، حيث صنع الإسباني اسمًا لنفسه في الموسمين الأخيرين مع ليجانيس وحصل على عدد من العروض على الرغم من هبوط الفريق.

وبحسب مصادر خاصة لموقع جول فإن البلانكوس كان ذكيًا جدًا في التفاوض على الصفقة حيث باع أوسكار مقابل 16 مليون يورو، لكنه سيحتفظ بـ 25٪ من حقوق اللاعب الواعد البالغ من العمر 22 عامًا.

مانشستر يونايتد يوافق على شروط أياكس من أجل فان دي بيك

اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف الصفقة مع العملاق الهولندي.

وكان فان دي بيك قد ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية منذ تألقه مع نادي العاصمة الهولندية في دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

وكانت أبرز هذه الأندية هي ريال مدريد وبرشلونة فضلًا عن باريس سان جيرمان الذي استفسر عن وضعه مع أياكس في وقت سابق.

وحسب التقارير القادمة من إنجلترا، فإن الاتفاق بين مانشستر يونايتد وإدارة نادي أياكس على دفع 40 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات متوسط الميدان الشاب قد تم بالفعل.

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فيدال ينتقد برشلونة ويسقط ريال مدريد من حساباته

أخذ أرتورو فيدال ما يمكن أن يكون خطوة فاصلة في برشلونة ، مدعيًا أن لديهم "13 لاعبًا محترفًا" فقط في الآونة الأخيرة لكنه أكد أنه لن ينضم أبدًا إلى غريمه اللدود ريال مدريد .

خرج فيدال من حسابات مدرب الكتلان الجديد رونالد كومان، وتم ربط اللاعب التشيلي الدولي بالعودة إلى فريقة السابق بالدوري الإيطالي يوفنتوس .

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