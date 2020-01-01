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أخبار الانتقالات: رسالة من رئيس الأرجنتين لميسي ونيمار يحسم مستقبله

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Barcelona Neymar Kylian Mbappe PSG GFX
Getty Images

خاميس رودريجيز قريب من إيفرتون

2020-08-31T11:37:48Z

يقترب ريال مدريد وإيفرتون من إبرام صفقة بقيمة 25 مليون يورو لصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجز، الذي سينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويعمل مجددًا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثالثة في مسيرته.

خرج اهتمام إيفرتون بخاميس للنور الأسبوع الماضي ولكن لم يتم الكشف عن أي رسوم انتقال، لكن بحسب الأخبار فإن الريال سيحصل على حوالي 20 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل، والذي ينتهي عقده مع الفريق في 2021.

مكالمة من تيو لدياز تقرب الأخير من ميلان

2020-08-31T11:37:37Z

وفقًا لكورييري ديلا سيرا فبعد التجديد لإبراهيموفيتش وضم تونالي من بريشيا، فإن ميلان جاهز لإغلاق صفقة أخرى في الأيام المقبلة.

من المقرر أن ينضم براهيم دياز أيضًا في إعارة جافة من   ريال مدريد ، وكانت المكالمات الهاتفية من تيو هيرنانديز - زميله السابق في البلانكوس - مهمة للغاية لإقناع لاعب خط الوسط الإسباني الشاب بالانضمام للروسونيري.

رسميًا: أوسكار رودريجيز ينضم لإشبيلية

2020-08-31T11:37:14Z

أعلن إشبيلية رسميًا عن ضم لاعب الوسط المهاجم أوسكار رودريجيز من ريال مدريد أمس، وذلك بعقدٍ يمتد لمدة خمس سنوات.

قضى صانع الألعاب الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة في ليجانيس، حيث صنع الإسباني اسمًا لنفسه في الموسمين الأخيرين مع ليجانيس وحصل على عدد من العروض على الرغم من هبوط الفريق.

وبحسب مصادر خاصة لموقع جول فإن البلانكوس كان ذكيًا جدًا في التفاوض على الصفقة حيث باع أوسكار مقابل 16 مليون يورو، لكنه سيحتفظ بـ 25٪ من حقوق اللاعب الواعد البالغ من العمر 22 عامًا.

مانشستر يونايتد يوافق على شروط أياكس من أجل فان دي بيك

2020-08-31T11:35:23Z

الهولندي مطلوب في برشلونة وريال مدريد

اقترب  مانشستر يونايتد  من التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف الصفقة مع العملاق الهولندي.

فان دي بيك مطلوب في  ريال مدريد وبرشلونة فضلًا عن باريس سان جيرمان الذي استفسر عن وضعه مع أياكس في وقت سابق. 

وحسب التقارير القادمة من إنجلترا، فإن الاتفاق بين  مانشستر يونايتد  وإدارة نادي أياكس على دفع 40 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات متوسط الميدان الشاب قد تم بالفعل.

تفاصيل الخبر...

GFX Donny van de Beek Man Utd 2020
Getty/Goal

جيسوس بديلاً لسواريز في برشلونة

2020-08-31T09:53:10Z

نجم مانشستر سيتي مطلوب في الكامب نو

استقر برشلونة على جابرييل جيسوس كمرشح ليحل محل لويس سواريز القريب من الرحيل في الميركاتو.

لا يزال المهاجم البرازيلي الخيار الثاني لسيرخيو أجويرو في مانشستر سيتي، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي.

يعمل السيتيزنس على ضم ليونيل ميسي في سوق الانتقالات الحالي ومستعدون لتقديم ثلاثة لاعبين كجزء من الصفقة مع برشلونة، لكن من غير المرجح أن يكون جيسوس أحدهم.
Gabriel Jesus Barca composite
Getty/Goal

والد ميسي يستعد لمحادثات مع رئيس برشلونة

2020-08-31T09:52:25Z

خورخي ميسي يريد انفصالاً ودياً عن الجانب الكتالوني

سيلتقي والد ليونيل ميسي، خورخي، برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الأربعاء، لحسم مستقبل النجم  حسبما زعمت موندو ديبورتيفو.

سيسافر خورخي من الأرجنتين لإقناع الفريق الكتالوني بالسماح للفائز بالكرة الذهبية ست مرات بالمغادرة قبل موسم 2020-21.

هز ميسي عالم كرة القدم بإخطار برشلونة بأنه لن يعود ويصر على أنه يمكنه المغادرة مجانًا بسبب بند في عقده.

يصر العملاق الإسباني على أن البند انتهى، وحصل على دعم رابطة الدوري الإسباني، لكن والد الأرجنتيني يأمل في ترتيب انفصال ودي مع النادي.

Lionel Messi
FC Barcelona

نيمار يحسم مستقبله في باريس ويوجه رسالة إلى إبراهيموفيتش

2020-08-31T09:51:09Z

النجم البرازيلي هل يستمر في فرنسا؟

حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.

ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.

وقال البرازيلي مع مجلة النادي الفرنسي: "أنا مستمر هنا، أريد البقاء والعودة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد".

التصريح كاملاً من هنا...
Neymar PSG Champions League
Getty

رئيس الأرجنتين يتدخل في أزمة ميسي!

2020-08-31T09:51:02Z

أصداء الأزمة تصل لبلاد التانجو

دعا رئيس الأرجنتين ألبيرتو فرنانديز ليونيل ميسي للعودة إلى وطنه وإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز.

سيطر مستقبل ميسي على عناوين الصحف خلال الأسبوع الماضي بعد أن قدم طلب رحيل من برشلونة.

أي خروج من الكامب نو يحاوطه الجدل الآن، حيث أعلنت رابطة الدوري الإسباني مؤخرًا أن المهاجم الأرجنتيني غير مسموح له بمغادرة النادي إلا مقابل ما لا يقل عن 700 مليون يورو (624 مليون جنيه استرليني / 823 مليون دولار).

Lionel Messi Barcelona 2019-20
Getty

فيدال ينتقد برشلونة ويسقط ريال مدريد من حساباته

2020-08-31T09:48:46Z

أخذ أرتورو فيدال ما يمكن أن يكون خطوة فاصلة في برشلونة، مدعيًا أن لديهم "13 لاعبًا محترفًا" فقط في الآونة الأخيرة لكنه أكد أنه لن ينضم أبدًا إلى غريمه اللدود ريال مدريد.

خرج فيدال من حسابات مدرب الكتلان الجديد رونالد كومان، وتم ربط اللاعب التشيلي الدولي بالعودة إلى فريقة السابق بالدوري الإيطالي يوفنتوس.

Arturo Vidal - Ronald Koeman
Getty/Goal

ماندراجورا قريب من يوفنتوس

2020-08-31T09:48:10Z

يقترب يوفنتوس من ضم رولاندو ماندراجورا من أودينيزي، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

ستكلف الصفقة البيانكونيري حوالي 26 مليون يورو (23 مليون جنيه استرليني / 31 مليون دولار)، وسيتم السماح للاعب بالاستمرار موسم 2020-21 في ملعب فريولي.

لا يزال أمام ماندراجورا ثلاث سنوات في عقده الحالي مع أودينيزي، لكن يوفنتوس يأمل في أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة.

يوفنتوس مستعد لبيع دوجلاس كوستا

2020-08-31T09:38:59Z

البرازيلي مطلوب في مانشستر يونايتد

يوفنتوس مستعد لبيع دوجلاس كوستا في سوق الانتقالات، حيث ورد أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد معه.

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن البرازيلي عرض للبيع بعد قطع إعارة كولوسيفسكي من بارما، وبحسب الأخبار فإن اليونايتد يتطلع إلى ضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا ولكن لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن.

Douglas Costa Juventus
Getty Images

وكيل أعماله: باريس أهان سيلفا ورفض عرضًا متأخرًا للتمديد

2020-08-31T09:32:38Z

كشف باولو تونيتو، وكيل أعمال تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي الجديد، أنّ البرازيلي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

سيلفا لعب المباراة الأخيرة مع باريس ضد بايرن ميونخ في أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ بطل فرنسا.

وقال تونيتو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد استسلم فيما يتعلق بالتمديد، خاصة وأنّ ليوناردو، المدير الرياضي، أخبره بالتخلي عنه منذ شهرين، لكن بعد نهائي دوري أبطال أوروبا تواصل معه مجددًا يعرض التجديد".

التفاصيل من هنا...

Thiago Silva Chelsea split
Getty/Goal

شالكه يشارك آرسنال في راتب كولاسيناك

2020-08-31T09:29:27Z

وفقًا لصحيفة بيلد، فإن سعيد كولاسيناك على وشك الانضمام لشالكه على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات.

سيعود الظهير إلى الفريق الألماني بعد أن توصل إلى اتفاق مع آرسنال لتقسيم راتبه على مدار الموسم، حيث يدفع كل نادٍ 2.5 مليون يورو.