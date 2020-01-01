أخبار الانتقالات: رسالة من رئيس الأرجنتين لميسي ونيمار يحسم مستقبله

خاميس رودريجيز قريب من إيفرتون
يقترب ريال مدريد وإيفرتون من إبرام صفقة بقيمة 25 مليون يورو لصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجز، الذي سينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويعمل مجددًا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثالثة في مسيرته.
خرج اهتمام إيفرتون بخاميس للنور الأسبوع الماضي ولكن لم يتم الكشف عن أي رسوم انتقال، لكن بحسب الأخبار فإن الريال سيحصل على حوالي 20 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل، والذي ينتهي عقده مع الفريق في 2021.
مكالمة من تيو لدياز تقرب الأخير من ميلان
وفقًا لكورييري ديلا سيرا فبعد التجديد لإبراهيموفيتش وضم تونالي من بريشيا، فإن ميلان جاهز لإغلاق صفقة أخرى في الأيام المقبلة.
من المقرر أن ينضم براهيم دياز أيضًا في إعارة جافة من ريال مدريد ، وكانت المكالمات الهاتفية من تيو هيرنانديز - زميله السابق في البلانكوس - مهمة للغاية لإقناع لاعب خط الوسط الإسباني الشاب بالانضمام للروسونيري.
رسميًا: أوسكار رودريجيز ينضم لإشبيلية
أعلن إشبيلية رسميًا عن ضم لاعب الوسط المهاجم أوسكار رودريجيز من ريال مدريد أمس، وذلك بعقدٍ يمتد لمدة خمس سنوات.
🆕 @oscararnaiz10 , primer refuerzo del #SevillaFC para la temporada 20/21. 💪— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 29, 2020
¡Bienvenido, Óscar! 🙌 #WeareSevilla #VamosmiSevilla
قضى صانع الألعاب الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة في ليجانيس، حيث صنع الإسباني اسمًا لنفسه في الموسمين الأخيرين مع ليجانيس وحصل على عدد من العروض على الرغم من هبوط الفريق.
وبحسب مصادر خاصة لموقع جول فإن البلانكوس كان ذكيًا جدًا في التفاوض على الصفقة حيث باع أوسكار مقابل 16 مليون يورو، لكنه سيحتفظ بـ 25٪ من حقوق اللاعب الواعد البالغ من العمر 22 عامًا.
مانشستر يونايتد يوافق على شروط أياكس من أجل فان دي بيك
الهولندي مطلوب في برشلونة وريال مدريد
اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف الصفقة مع العملاق الهولندي.
فان دي بيك مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة فضلًا عن باريس سان جيرمان الذي استفسر عن وضعه مع أياكس في وقت سابق.
وحسب التقارير القادمة من إنجلترا، فإن الاتفاق بين مانشستر يونايتد وإدارة نادي أياكس على دفع 40 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات متوسط الميدان الشاب قد تم بالفعل.
جيسوس بديلاً لسواريز في برشلونة
نجم مانشستر سيتي مطلوب في الكامب نو
استقر برشلونة على جابرييل جيسوس كمرشح ليحل محل لويس سواريز القريب من الرحيل في الميركاتو.
لا يزال المهاجم البرازيلي الخيار الثاني لسيرخيو أجويرو في مانشستر سيتي، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي.
والد ميسي يستعد لمحادثات مع رئيس برشلونة
خورخي ميسي يريد انفصالاً ودياً عن الجانب الكتالوني
سيلتقي والد ليونيل ميسي، خورخي، برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الأربعاء، لحسم مستقبل النجم حسبما زعمت موندو ديبورتيفو.
سيسافر خورخي من الأرجنتين لإقناع الفريق الكتالوني بالسماح للفائز بالكرة الذهبية ست مرات بالمغادرة قبل موسم 2020-21.
هز ميسي عالم كرة القدم بإخطار برشلونة بأنه لن يعود ويصر على أنه يمكنه المغادرة مجانًا بسبب بند في عقده.
يصر العملاق الإسباني على أن البند انتهى، وحصل على دعم رابطة الدوري الإسباني، لكن والد الأرجنتيني يأمل في ترتيب انفصال ودي مع النادي.
نيمار يحسم مستقبله في باريس ويوجه رسالة إلى إبراهيموفيتش
النجم البرازيلي هل يستمر في فرنسا؟
حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.
ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.
وقال البرازيلي مع مجلة النادي الفرنسي: "أنا مستمر هنا، أريد البقاء والعودة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد".التصريح كاملاً من هنا...
رئيس الأرجنتين يتدخل في أزمة ميسي!
أصداء الأزمة تصل لبلاد التانجو
دعا رئيس الأرجنتين ألبيرتو فرنانديز ليونيل ميسي للعودة إلى وطنه وإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز.
سيطر مستقبل ميسي على عناوين الصحف خلال الأسبوع الماضي بعد أن قدم طلب رحيل من برشلونة.
أي خروج من الكامب نو يحاوطه الجدل الآن، حيث أعلنت رابطة الدوري الإسباني مؤخرًا أن المهاجم الأرجنتيني غير مسموح له بمغادرة النادي إلا مقابل ما لا يقل عن 700 مليون يورو (624 مليون جنيه استرليني / 823 مليون دولار).
فيدال ينتقد برشلونة ويسقط ريال مدريد من حساباته
أخذ أرتورو فيدال ما يمكن أن يكون خطوة فاصلة في برشلونة، مدعيًا أن لديهم "13 لاعبًا محترفًا" فقط في الآونة الأخيرة لكنه أكد أنه لن ينضم أبدًا إلى غريمه اللدود ريال مدريد.
خرج فيدال من حسابات مدرب الكتلان الجديد رونالد كومان، وتم ربط اللاعب التشيلي الدولي بالعودة إلى فريقة السابق بالدوري الإيطالي يوفنتوس.
ماندراجورا قريب من يوفنتوس
يقترب يوفنتوس من ضم رولاندو ماندراجورا من أودينيزي، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
ستكلف الصفقة البيانكونيري حوالي 26 مليون يورو (23 مليون جنيه استرليني / 31 مليون دولار)، وسيتم السماح للاعب بالاستمرار موسم 2020-21 في ملعب فريولي.
لا يزال أمام ماندراجورا ثلاث سنوات في عقده الحالي مع أودينيزي، لكن يوفنتوس يأمل في أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة.
يوفنتوس مستعد لبيع دوجلاس كوستا
البرازيلي مطلوب في مانشستر يونايتد
يوفنتوس مستعد لبيع دوجلاس كوستا في سوق الانتقالات، حيث ورد أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد معه.
أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن البرازيلي عرض للبيع بعد قطع إعارة كولوسيفسكي من بارما، وبحسب الأخبار فإن اليونايتد يتطلع إلى ضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا ولكن لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن.
وكيل أعماله: باريس أهان سيلفا ورفض عرضًا متأخرًا للتمديد
كشف باولو تونيتو، وكيل أعمال تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي الجديد، أنّ البرازيلي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.
سيلفا لعب المباراة الأخيرة مع باريس ضد بايرن ميونخ في أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ بطل فرنسا.
وقال تونيتو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد استسلم فيما يتعلق بالتمديد، خاصة وأنّ ليوناردو، المدير الرياضي، أخبره بالتخلي عنه منذ شهرين، لكن بعد نهائي دوري أبطال أوروبا تواصل معه مجددًا يعرض التجديد".
شالكه يشارك آرسنال في راتب كولاسيناك
رسميًا: كلاوديو برافو ينضم لريال بيتيس
📣 OFICIAL | El #RealBetis incorpora al guardameta Claudio Bravo 📝🤝— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 30, 2020
¡Bienvenido, @C1audioBravo! 🆕💚
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