أخبار الانتقالات: رسالة من رئيس الأرجنتين لميسي ونيمار يحسم مستقبله

يقترب ريال مدريد وإيفرتون من إبرام صفقة بقيمة 25 مليون يورو لصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجز، الذي سينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويعمل مجددًا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثالثة في مسيرته.

خرج اهتمام إيفرتون بخاميس للنور الأسبوع الماضي ولكن لم يتم الكشف عن أي رسوم انتقال، لكن بحسب الأخبار فإن الريال سيحصل على حوالي 20 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل، والذي ينتهي عقده مع الفريق في 2021.