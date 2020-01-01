مانشستر يونايتد يوافق على شروط أياكس من أجل فان دي بيك

دوني فان دي بيك بجانب بوجبا وبرونو فيرنانديش .. حلم مانشستر يونايتد سيتحقق

اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف الصفقة مع العملاق الهولندي.

وكان فان دي بيك قد ارتبط بعدد من الأندية الأوروبية منذ تألقه مع نادي العاصمة الهولندية في دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

وكانت أبرز هذه الأندية هي ريال مدريد وبرشلونة فضلًا عن باريس سان جيرمان الذي استفسر عن وضعه مع أياكس في وقت سابق.

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وحسب التقارير القادمة من إنجلترا، فإن الاتفاق بين مانشستر يونايتد وإدارة نادي أياكس على دفع 40 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات متوسط الميدان الشاب قد تم بالفعل.

وبذلك وفقًا لما تسير الأمور في اتجاهه فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح أول تعاقدات مانشستر يونايتد للصيف الحالي.

وأثار المدير الفني لأياكس التكهنات بأن فان دي بيك كان في طريقه للخروج من النادي عندما طُلب منه الحديث عن الانتقالات قبل مواجهة ودية مع آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي.

وقال المدرب الهولندي في تصريحاته: "كانت هناك بعض التطورات التي جعلتنا نقرر إبعاده عن تشكيلة اليوم" ما ظهر أنه تلميح واضح لرحيله.

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يذكر أن مانشستر يونايتد لم يكتفِ بالتعاقد مع دي بيك على ما يبدو، حيث أنه ما زال في سباق التعاقد مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا.