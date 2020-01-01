أخبار ريال مدريد: زيدان يطلب بن ناصر وينتظر عودة أوديجارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020:

أوديجارد نجم منتظر في ريال مدريد

الصحافة الإسبانية تتوقع دور البطولة لمارتن أوديجارد وهو يستعد أخيرًا للحصول على فرصة في ريال مدريد بعد خمس سنوات من انضمام لاعب خط الوسط إلى النادي.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى العاصمة الإسبانية قبل خمس سنوات من الدوري النرويجي، كواحد من أكثر الشباب إثارة في كرة القدم العالمية وتم الإعلان عند وصوله أنه سيتدرب مع الفريق الأول.

قدم النرويجي أداءً ملفتًا مع ريال سوسييداد الموسم الماضي، وهو ما يرشحه الآن وبقوة للعودة إلى الملكي وحمل راية الفريق الأول.

خاميس قريب من إيفرتون

أفادت تقارير أن إيفرتون يمكن أن يصل إلى اتفاق بما يزيد عن 200 ألف جنيه استرليني لضم خاميس رودريجيز غدًا.

أفادت الأنباء أن اتفاقًا بين فريق الدوري الإنجليزي الممتاز وريال مدريد بشأن انتقال اللاعب الكولومبي الدولي الذي يبلغ راتبه قرابة الـ 200 ألف جنيه استرليني أسبوعياً قد يكون وشيكاً.

وبحسب التقارير، سيخضع خاميس الذي يمكنه العمل كلاعب خط وسط مهاجم أو كجناح، لفحص طبي في إيفرتون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تقارب بين آرسنال وريال مدريد بشأن سيبايوس

يجري آرسنال محادثات متقدمة مع ريال مدريد للتعاقد مع داني سيبايوس في صفقة إعارة لموسم جديد بعد أن أقنعه ميكيل أرتيتا برفض ثلاثة عروض أخرى، وفقًا لصحيفة الجارديان.

من المتوقع أن يكون الجانرز مشغولاً في السوق خلال الأسابيع المقبلة حيث يواصل أرتيتا إعادة تشكيل الفريق الذي تولاه خلفًا لأوناي إيمري، ويقال على نطاق واسع أنهم على وشك التعاقد مع جابرييل ماجالهايس من ليل.

ريال مدريد يبدي اهتمامه بنجم ميلان

أفادت تقارير طلب ريال مدريد معلومات عن نجم ميلان إسماعيل بن ناصر خلال محادثات بشأن براهيم دياز.

تألق النجم في الدوري الإيطالي لفت انتباه الجميع حوله، مما دفع زين الدين زيدان على مطالبة إدارة الريال للاستفسار عن بن ناصر خلال انتقال دياز إلى سان سيرو.

في غضون ذلك، أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حريصان أيضًا على الجزائري، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو يصبح ساريًا في الصيف المقبل ولكن يجب دفعه دفعة واحدة.

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا من أجل ضم فان دي بيك

سيتسبب شراء مانشستر يونايتد لنجم أياكس دوني فان دي بيك في إدراج كل من جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا على قائمة البيع، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عقد مدته خمس سنوات، وهذا سيعني أن كلاً من لينجارد وبيريرا سيتم عرضهما للبيع.

ميلان قريب من ضم دياز

سينضم براهيم دياز إلى نادي ميلان قريبًا من ريال مدريد في صفقة إعارة لمدة عام واحد، وفقًا لما ذكره الصحفي في قناة سكاي سبورت ماتيو موريتو.

كافح لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا من أجل مكان في التشكيل الأساسي منذ انضمامه من مانشستر سيتي في يناير 2019.

وخاض دياز 21 مباراة مع الريال في جميع المسابقات على مدار موسم ونصف.