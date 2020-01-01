أخبار ريال مدريد: زيدان يحدد صفقته الأولى وصراع على جوهرة الريال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 17 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020:

براهيم دياز مطلوب في خيتافي

بحسب تقارير نشرت على موندو ديبورتيفو فإن براهيم دياز قد يكون في طريقه للرحيل من ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي.

خيتافي يتصدر السباق على موهبة الريال، لكن ريال بيتيس من ضمن المهتمين أيضًا.

جدير بالذكر أن الملكي لا يرغب في بيعه، بل سيتركه يرحل على سبيل الإعارة.

خاميس يرغب في الرحيل للدوري الإنجليزي

تحدث خاميس رودريجيز عن مستقبله وقال أنه يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يريد الاستمرار مع ريال مدريد .

الكولومبي الدولي الذي لم يلعب إلا 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم ارتبط اسمه بآرسنال وإيفرتون وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الأخيرة، وصرح أنه يرى مستقبله في إنجلترا.

أوباميانج يجدد مع آرسنال

وافق آرسنال على شروط بيير إيميريك أوباميانج للتوقيع على عقدٍ جديد مع آرسنال ، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة التيليغراف.

الجانرز أغلق المفاوضات مع لاعبه منذ منذ فترة، لكن يبدو أن وقت التجديد قد حان.

زيدان يقرر التعاقد مع نجم لايبزيج

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن نية ريال مدريد التعاقد مع نجم لايبزيج دايوت أوباميكانو بعد تألقه الكبير مع النادي الألماني خلال الموسم الجاري محلياً وأوروبياً.

اللاعب الفرنسي ساعد فريقه في ضمان مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال، بالإضافة لتأمين مركزه في المربع الذهبي للدوري الألماني.

وقالت "آس" إن مدرب الريال أُعجب كثيراً بالعرض الذي قدمه مواطنه في الانتصار على الغريم أتلتيكو مدريد والانتصار في ربع نهائي الأبطال.

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أسطورة توتنهام يتمنى عودة بيل

أشار أسطورة توتنهام ميكي هازارد أنه يحب أن يرى نجم ويلز جاريث بيل يلعب إلى جانب هاري كين في توتنهام.

وقال لصحيفة ديلي ستار: "هل أرغب في رؤيته مرتدياً قميص توتنهام؟ 100% دون أدنى شك".

"أي شخص يقول إن بيل لن يثدم لتوتنهام أي شيء يكذب. آمل بصدق أن تعود مسيرته إلى المسار الصحيح لأنه موهبة خاصة."

شهدت العلاقات بين بيل ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منعطفًا سيئًا في الآونة الأخيرة، وأشار وكيل الويلزي على أنه لن يخرج على سبيل الإعارة في حين أن أجره البالغ 600 ألف جنيه استرليني في الأسبوع قبل الضرائب يعد التزامًا كبيرًا لأي نادٍ.

إذا كان سيستمر حتى ينتهي عقده في عام 2022، فسيحصل على حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.