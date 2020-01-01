أخبار ريال مدريد: صلاح وماني لا يحتاجان الريال وأزمة جديدة بسبب بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 20 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 20 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 20 يوليو 2020:

صلاح وماني يمكنهما اللعب في ريال مدريد

أشار نيكولاس أنيلكا إلى أن محمد صلاح وساديو ماني لديهما إمكايات تؤهلهم للعب في ريال مدريد .

جاء ذلك في تصريحات لنجم الريال السابق لليفربول إيكو، حيث قال: "يمكن لليفربول اليوم أن ينافس ريال مدريد لذا فهما ليسا في حاجة للانتقال"

التصريح كاملاً من هنا...

نابولي يدخل السباق على يوفيتش

بحسب ماركا، فإن نابولي يدرس خطوة التحرك لضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات.

الصربي الدولي انضم لبطل الدوري الإسباني في صيف 2019، لكنه لم ينجح في الحصول على فرصة مناسبة طوال 12 شهر قضاهم مع الفريق.

تشيلسي قريب من ضم هافيرتس

وفقًا لأتلتيك فإن تشيلسي قرب من ضم نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس مع بداية سوق الانتقالات.

عدد من الأندية الأوروبية مهتمة بصاحب الـ21 عامًا، لكن البلوز هو الوحيد الذي نجح في إحداث تقارب مع الفريق الألماني.

هافيرتس منفتح تمامًا على الانضمام لستامفورد بريدج، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة حوالي 80 مليون يورو.

زيدان: استبعاد بيل قرار فني

أشار زين الدين زيدان إلى أن غياب جاريث بيل عن قائمة ريال مدريد في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ليجانيس ما هو إلا قرار فني.

واستبعد بيل من قائمة الريال رغم جاهزيته في آخر مباريات الليجا هذا الموسم، وذلك بعد جلوسه لفترة طويلة على مقاعد البدلاء.

بيل يثير أزمة جديدة قبل رحيله الوشيك عن مدريد

تضاربت الأنباء حول أسباب استبعاد جاريث بيل من قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس لحساب الجولة الأخيرة من الليجا.

النجم الويلزي أصبح خارج الحسابات في الجولات الأخيرة تماماً، وتفرغ لإثارة السخرية بتصرفاته على مقاعد البدلاء.

"أوندا سيرو" ذكرت في البداية أن بيل لم يتم توجيه الدعوة له في قائمة مباراة ليجانيس بناء على طلب شخصي منه في ظل علمه بأنه لن يلعب واقتراب رحيله عن الفريق.