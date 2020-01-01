أخبار برشلونة: إنتر يرفض بيع لاوتارو وليفربول قد يضم ديمبيلي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 28 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 28 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 28 مايو 2020:

برشلونة يحتاج لبيع كوتينيو قبل ضم لاوتارو

بحسب ESPN فإن برشلونة لن يستطيع ضم لاوتارو مارتينيز قبل بيع فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات.

ويأمل الكتلان في الحصول على نصف الثمن الذي كلفهم البرازيلي، والذي انضم من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه استرليني.

ديمبيلي بديل لفيرنر في ليفربول

بحسب 90Min، فإن ليفربول سيتحرك من أجل ضم عثمان ديمبيلي في حال فشل الوصول لاتفاق مع لايبزيج بشأن انضمام تيمو فيرنر في سوق الانتقالات.

ولم يقدم الفرنسي المستوى المأمول منذ وصوله لبرشلونة قادمًا من دورتموند بسبب كثرة إصاباته.

فتى برشلونة مبويامبا سيغادر مجانًا هذا الصيف

وفقًا لما ذكرته سبورت، فإنه من المقرر أن يغادر مدافع برشلونة خافيير مبويامبا النادي مجانًا هذا الصيف.

ارتبط اللاعب الهولندي البالغ من العمر 18 عامًا بالانضمام لتشيلسي ويوفنتوس مع بداية سوق الانتقالات، وبحسب التقرير فإن البلاوجرانا مستعد للسماح له بالمغادرة مجانًا على الرغم من أن عقده يستمر حتى 2023.

صراع كوتينيو يشعل الدوري الإنجليزي

أشارت موندو ديبورتيفو إلى أن تشيلسي ونيوكاسل وآرسنال ومانشستر يونايتد وليستر سيتي مهتمون جميعًا بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات.

لن يفعل بايرن ميونخ خيار شرائه للاعب خط وسط برشلونة، ومن المرجح أن يفضل كوتينيو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاوتارو ليس للبيع!

قال المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو إن لاوتارو مارتينيز ليس للبيع وسط الأخبار التي ربطته بالانتقال لبرشلونة .

يقول أوسيليو إن أي نادٍ يرغب في التوقيع مع الأرجنتيني يجب أن يستوفي الشرط الجزائي له.