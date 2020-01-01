أخبار برشلونة: لاوتارو يقترب ويوفنتوس يسعى للتخلص من رابيو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 16 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

إنتر يخبر برشلونة بمطالبه للتخلي عن لاوتارو

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم فنادي إنتر قد حدد طلباته للتخلي عن لاعبه لاوتارو مارتينيز لبرشلونة في الصيف المقبل.

النادي الإيطالي يرفض التفريط في اللاعب بأقل من قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو دفعة واحدة، أو مقابل 90 مليون على أقساط مع إدخال نيلسون سيميدو أو جونيور فيربو في الصفقة

برشلونة يدرس صفقة تباديلة لهافرتز

يأمل برشلونة في إقناع باير ليفركوزن ببيع لاعب خط الوسط كاي هافرتز من خلال عرض بعض اللاعبين في صفقة التبادل الجزئي ، وفقًا لـ Sport1.

كان لأزمة فيروس كورونا تأثيرًا سلبيًا على مالية الكتلان، مما يعني أنهم سيكافحون من أجل تلبية مطالب ليفركوزن المادية 100 مليون يورو (89 مليون جنيه استرليني / 108 ملايين دولار) للشاب البالغ من العمر 20 عامًا ، والذي تم ربطه سابقًا بالانتقال إلى ليفربول.

ومع ذلك ، فإنهم ما زالوا حريصين على الدولي الألماني ويأملون من خلال عرض أمثال إيمرسون وألينيا في المقابل ، أن يتفقوا على صفقة للاعب بالإضافة إلى المال.

يوفنتوس يسعى للتخلص من رابيو

أفاد ليكيب أن يوفنتوس سيحاول التخلص من أدريان رابيو هذا الصيف.

عرض البيانكونيري لاعب خط الوسط في صفقات تبادلية لمانشستر يونايتد (لبول بوجبا) وتشيلسي (لجورجينيو) وبرشلونة (لآرتور).

لا يرغب الفرنسي في أن يتم دفعه نحو وجهة معينة ويفضل الانتقال إلى إيفرتون ، حيث يمكنه أن يتعاون مع كارلو أنشيلوتي ، مدربه السابق في باريس سان جيرمان.

ميرتينس يخلف لاوتارو في إنتر

يقترب دريس ميرتنز من التوقيع مع إنتر ، وفقًا لجازيتا ديلو سبورت.

كان مهاجم نابولي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتشيلسي ولكن يبدو أنه سيختار البقاء في إيطاليا عندما ينتهي عقده في الصيف ، مما سيسمح لوتارو مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة .

برشلونة قريب من ضم لاوتارو

أفادت ماركا أن لوتارو مارتينيز على وشك الانتقال من إنتر إلى برشلونة .

مع مطالبة النيراتزوري بـ 111 مليون يورو للمهاجم ، البلوجرانا مستعد لدفع 60 مليون يورو لكنه يريد تعويض الباقي من خلال تبادل اللاعبين.

نيلسون سيميدو ، أرتورو فيدال ، جان كلير توديبو ، جونيور فيربو ، صامويل أومتيتي وكارليس ألينا هم اللاعبون الأكثر اهتمامًا من قبل الكبير الإيطالي.