أخبار برشلونة: 6 لاعبين مقابل توقيع لاوتارو ويوفنتوس يطلب فاتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 31 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 31 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 31 مايو 2020:

برشلونة يعرض 6 لاعبين على الإنتر مقابل لاوتارو

يبدو أن برشلونة عازم على ضم لاوتارو مارتينيز مع بداية سوق الانتقالات مهما كلفه الأمر.

الموندو ديبورتيفو أشارت إلى أن الكتلان عرضوا على الإنتر 6 لاعبين مقابل توقيع الأرجنتيني، هؤلاء اللاعبون هم جيان كلير توديبو، أرتورو فيدال، نيلسون سيميدو، موسى واجي، رافينيا وجونيور فيربو.

تشيلسي الوجهة الأقرب لكوتينيو

أشارت تقارير نشرت على ستار إلى أن تشيلسي يقترب من ضم فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون جنيه استرليني مع بداية سوق الانتقالات.

وبعد أن فشل في الاستقرار في برشلونة أو بايرن ميونخ منذ مغادرته ليفربول ، جذب الدولي البرازيلي اهتمامًا كبيرًا من أكثر من فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وليستر سيتي من بين هذه الأندية المهتمة بضمه في الميركاتو.

برشلونة لن يتخلى عن لاوتارو

وفقًا لماركا، فإن برشلونة مصمم على الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز في سوق الانتقالات القادمة.

أشار الإنتر هذا الأسبوع أنه لن يقبل أي عرض أقل من الشرط الجزائي المتواجد في عقد الأرجنتيني، لكن مارتينيز نفسه يريد الرحيل للكامب نو للعب بجوار زميله في المنتخب ليونيل ميسي.

يوفنتوس يطلب فاتي كجزء من صفقة بيانيتش

قال يوفنتوس لبرشلونة إنه سيحتاج إلى إضافة أنسو فاتي إلى أي صفقة تبادل من أجل ميراليم بيانيتش.

أفادت توتو سبورت أن البيانكونيري حريص على ضم نجم الكتلان الشاب البالغ من العمر 17 عامًا إذا أجبر على التخلي عن صانع الألعاب بوسني.

لكن سبورت الكتالونية أضافت إلى أن البيانكونيري سيطلب ريكي بويج إذا رفض الكتلان التخلي عن الجناح الشاب.

انفراجه في تجديد عقد ألابا مع بايرن ميونخ

أشار دافيد ألابا إلى أن عملية تجديد عقده مع بايرن ميونخ قد تتم في الأسابيع القليلة القادمة.

وبعد التجديد مع مانويل نوير أشار هانزي فليك إلى أنه حريص على استمرار النمساوي الدولي مع البافاري.

وينتهي عرض الظهير الأيسر مع الفريق في صيف 2021، ويحظى باهتمام طرفي الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد .