اخبار الهلال اليوم | مفاجأة نيمار للجماهير .. وشرط حسم صفقة رافينيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 28 يونيو 2024.

"لا ترمي فشلك على دورينا" .. إعلامي يُهاجم ألكسندر ميتروفيتش بسبب تصريحاته المثيرة

هاجم الإعلامي تركي الحربي، النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد تصريحاته الأخيرة التي رد فيها على الأحاديث حول ضعف المنافسة في دوري روشن السعودي. "طالع التفاصيل"

"كريستيانو رونالدو في الصورة أيضًا" .. مطرب شهير يفاجئ الهلال ويعلن الاتفاق مع نيمار للانتقال إلى هذا الفريق!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أعلن مطرب شهير، التوصل إلى "اتفاق" مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي؛ للانضمام إلى أحد الفرق، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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مانشستر يونايتد يرد .. حقيقة تعاقد الهلال مع "كريستيانو رونالدو الجديد"

رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على محاولات الهلال السعودي؛ لـ"التعاقد" مع النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

نيمار يفاجئ جماهير الهلال بظهور استثنائي ويمهد لعودته في أقرب وقت!

فاجأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، متابعيه بظهوره في مقطع فيديو يعكس تطور حالته الطبية وتعافيه بشكل كبير من الإصابة."اقرأ التفاصيل"

الهلال يترقب .. برشلونة يضع شرطًا واحدًا لرحيل رافينيا

وضع نادي برشلونة الإسباني شرطًا واحدًا للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي رافينيا خلال الصيف الحالي، في ظل اهتمام من جانب نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

عقوبة لسبب غريب على كريستيانو رونالدو .. الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال والنصر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقوباته ضد الهلال والنصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه لويس كاسترو، وذلك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"