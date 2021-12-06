إحباط جديد لتشافي .. جوهرة ألمانيا يرفض عرض برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رفض المهاجم الشاب كريم أديمي، لاعب ريد بول سالزبورج، عرضًا من أجل الانتقال لبرشلونة، في الصيف المقبل.

وكان اسم أديمي ارتبط بالانتقال لبرشلونة عقب نهاية الموسم الجاري، بعد توصية من تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للفريق.





ما هو الجديد بخصوص أديمي؟



كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن كريم أديمي رفض عرض برشلونة من أجل انتقاله في الصيف بسبب رغبته في اللعب بالدوري الألماني.

وكان برشلونة يستهدف الجوهرة الألمانية من أجل تعويض نقص خط الهجوم لديه بعد احتمالية اعتزال سيرخيو أجويرو وتكرار إصابات أنسو فاتي.

وكان مسؤولو النادي الكتالوني تواصلوا مع وكيل اللاعب بالفعل لمعرفة موقفه من الانتقال إلى البارسا في الصيف، لكن يبدو أن الأمر أصبح مستبعد الآن.

ما هو سبب رفض اللاعب؟





اللاعب الالماني يرى أن وصوله إلى برشلونة في هذا الوقت سيجعله رهن دكة البدلاء طوال الوقت وهو لا يريد ذلك في الوقت الحالي مع اقتراب كأس العالم 2022 ويورو 2024 بل يفضل اللعب في الدوري المحلي ليكون أقرب من حجز مقعد في المنتخب الوطني.



ويجدر الإشارة إلى أنّ بوروسيا دورتموند يعتبر من أكثر المهتمين بالحصول على خدمات أديمي، لتعويض الرحيل المحتمل للنرويجي إيرلينج هالاند.



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