إيمري: أرتيتا جاهز لتدريب أرسنال ورحلت بسبب شيفيلد

المدرب الإسباني في حوار عن كواليس رحيله عن أرسنال

حرص أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، على توجيه الدعم لميكيل أرتيتا المدرب الجديد للمدفعجية، عقب الإعلان الرسمي عن قدوم الإسباني اليوم الجمعة.

إيمري رحل عن تدريب أرسنال في نهاية نوفمبر الماضي، ليأتي بدلاً منه فريدي ليونبيرج بشكل مؤقت، ولكنه فشل في تغيير النتائج السلبية للفريق.

وهو ما دفع إدارة النادي للتفاوض مع أرتيتا وجلبه، بعدما عمل مساعداً لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج.

وقال إيمري عن هذه الخطوة:"أرتيتا مستعد للعمل كمدرب، خاصة في أرسنال لأنه تواجد بالنادي وإنجلترا لفترة طويلة جداً وأثق في صحة هذا القرار".

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"عمل مع جوارديولا لسنوات في مانشستر سيتي، لذلك لدي ثقة كبيرة في نجاحه وهذا ما أتمناه على كل حال".

وتطرق ايضاً الإسباني عن فترته مع المدفعجية متابعاً:"كنت سعيداً بالسنة الأولى التي قضيتها بالنادي، البداية كانت جيدة وتأهلنا لنهائي الدوري الأوروبي وكنا مميزين في مراحل إقصاء المغلوب".

واستكمل:"لعبنا شوطاً جيداً ضد تشيلسي في النهائي، وتحكمنا في المباراة، ولكن إيدين هازارد صنع الفارق بيننا وساعد على فوزهم باللقب، وبعدها بدأت الأمور في الانهيار الموسم التالي".

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وأما عن هذا الموسم:"نفس الأمر تكرر حيث كانت البداية جيدة والنادي قام بتقدير ما حققناه في أول موسم، كنا في المركز الثالث قبل فترة التوقف التولي، ثم بدأ الإحباط في الظهور مجدداً وفقدنا الثقة والاستقرار".

وقال الإسباني بنهاية حديثه أن الخسارة من شيفيلد يونايتد كانت نقطة تحول كبيرة في موسم أرسنال، وساهمت بشكل كبير في النتائج التالية التي تسببت في رحيله.