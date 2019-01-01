تقارير - فالفيردي لم يرغب في التعاقد مع دي يونج

أحد أبرز صفقات برشلونة كان مرفوضًا من فالفيردي

كشفت تقارير صحفية هولندية أنّ مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، لم يكن يرغب في التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس خلال الصيف الماضي.

دي يونج كان أول صفقات برشلونة الصيفية، إذ تعاقد معه النادي الكتالوني في يناير الماضي مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو متغيرات.

وقالت صحيفة "تليجراف" الهولندية إنّ دي يونج هو من رغب في اللعب لصالح برشلونة وأراد التواجد مع ليونيل ميسي في فريق واحد ولذلك فضّل ارتداء قميص النادي الكتالوني.

وأوضحت أنّ فالفيردي لم يكن يرغب في التعاقد مع اللاعب ولذلك لا يشركه في مركزه المعتاد كلاعب ارتكاز مما يجعل صاحب الـ 22 عامًا غير قادر على تقديم أفضل ما لديه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وكذلك توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تواصلا مع اللاعب وتحدثا معه عن أهميته للخطة لو قبل العرض بينما فالفيردي لم يتحدث مع اللاعب سوى في الفترة التحضيرية من الموسم.

وأكدت أنّه لولا رغبة دي يونج لربما فشلت الصفقة خاصة وأنّ العروض الأخرى كانت مغرية على الصعيدين المادي والرياضي.

جدير بالذكر أنّ دي يونج شارك في جميع مباريات الموسم الحالي رفقة برشلونة وسجل هدفًا وصنع آخر.