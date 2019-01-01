إيكاردي وزوجته في سان سيرو لدعم إنتر أمام لاتسيو

اللاعب استبعد من قائمة المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تواجد ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا في مدرجات ملعب سان سيرو لدعم فريقه الإنتر أمام لاتسيو في المباراة الجارية حاليًا لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وعاد إيكاردي للتدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين بعد غيابه منذ سحب شارة القيادة منه في فبراير الماضي، لكن المدرب لوتشيانو سباليتي استبعده من قائمة الفريق لمواجهة نسور العاصمة.

كونتي يساند دوناروما بعد خطأه أمام سامبدوريا

وأبدى باولو نيكوليتي المحامي الخاص باللاعب والذي تفاوض مع إدارة إنتر لعودة هداف الفريق دهشته من قرار سباليتي، خاصة أن إيكاردي لم يُبلغ به وعرفه من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

فيما قدم المدير العام جوزيبي ماروتا الدعم الكامل للمدرب سباليتي وقراره، مؤكدًا أن تلك القرارات الفنية واستدعاء اللاعبين هي من اختصاص المدرب ولا يمكن لأحد التدخل بها، وأن عودة إيكاردي تحتاج لتكون تدريجية كونه غير جاهز للعب.

ويبدو السؤال الأهم الآن في الأبيانو جينتيلي، هل سيُستدعى إيكاردي لمباراة جنوى القادمة في السيري آ؟