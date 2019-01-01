كونتي يساند دوناروما بعد خطأه أمام سامبدوريا
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
قام الظهير الأيمن، الإيطالي أندريا كونتي، بمساندة الحارس الشاب، جانلويجي دوناروما بعد خطأه في مباراة الأمس أمام سامبدوريا.
وسقط ميلان في فخ الخسارة الثانية على التوالي، بهدف بعد 33 ثانية من بداية اللقاء.
وجاء هدف ديفريل من تمريرة خاطئة من دوناروما أسفرت عن هدف مبكر، فشل لاعبو الروسونيري في تعويضه.
وشارك كونتي كبديل في الشوط الثاني بدلاً من ريكاردو رودريجيز ليشغل مركز الظهير الأيمن.
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وقال الظهير الإيطالي عبر إنستجرام لمساندة دوناروما: "لا تجرؤ على إلقاء نفسك لأسفل، لأنك أنقذتنا أكثر من مرة هذا العام، علينا أن نشكرك".
وتابع: "بالتأكيد لن يكون من الخطأ تغيير قيمتك الهائلة، ليس خطأ هو الذي سيغير أهدافنا".
Non ti azzardare a buttarti giù di morale perché con tutte le volte che ci hai salvato quest’anno dobbiamo solo ringraziarti! Non sarà di certo un incidente a cambiare il tuo immenso valore, così come un passo falso non cambia i nostri obiettivi! Forza Milan ❤️🖤 #sampdoriamilan #weareacmilan
وسيخوض ميلان مواجهة مع أودينيزي ثم يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال 4 أيام.