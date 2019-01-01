إنفانتينو: الجابون أفضل من إيطاليا وإيكاردي سيعود لإنتر

رئيس الاتحاد الدولي يظهر جانبه الأزرق والأسود

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تخلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، عن عباءة الحيادية وتحدث في حوار مطول عن الفريق الذي يشجعه إنتر والمشاكل الأخيرة للفريق، كما عرج عن أحوال الدوري الإيطالي.

وأعلن إنفانتينو في أكثر من مناسبة علانية عن كونه مشجعاً للنيراتزوري ومتابعاً عن كثب لمباريات الفريق.

وقال إنفانتينو في حوار مع "لاجازيتا": "كمشجع أحب إيكاردي ويمكن أن نستعيده، لا يمكن أن تتكلم بعقلانية هنا، الوكلاء؟ نريد قوانين تحكم الأمر، نعمل على تطوير الأمر ووضع قواعد لهم مثل ما يحدث في الولايات المتحدة".

وحول أحداث مباراة فيورينتينا التحكيمية: "ماذا قلت للحكم في نهاية المباراة؟ صراحة لا يمكنني الكشف عن ما وجهته له من كلمات، ولكن الحديث عن تغيير الحكام غير منطقي، من سنضع بدلاً منهم؟ السيد المسيح؟".

وأضاف: "هم بشر والأخطاء تحدث في ظل سرعة اللعب، كأس العالم شهد أخطاء وستستمر، لن يكون هناك مثالية أبداً ولكن 95 بالمائة من القرارات الصائبة، وننتظر أن يساعد حكم الفيديو في تحسين الأمر".

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وواصل إنفانتينو: "علينا أن نتحكم في أنفسنا عندما يخطيء الحكم بحق الفرق التي نحبها، حتى نحن المسؤولون يجب أن نفعل ذلك".

وانتقد السويسري أحوال الملاعب في الدوري الإيطالي: "الحالة مزرية في إيطاليا وهو أمر غير منطقي بالنظر لشعبية وثقافة الكرة هنا، إيطاليا أصبحت خلف الجابون فيما يخص حالة الملاعب، الأخيرة يجب أن تكون شعار للمدينة وليس فقط مسرح للعب".

وأتبع: "اليوم فقط يوفنتوس وأودينيزي بملاعب تخصهم، يجب تطوير عملية الاستثمارات في الملاعب، مشكلة أخرى هي المواهب الشابة الإيطالية، إسبانيا تملك العديد وهذا جعلهم يفوزون، إيطاليا تحتاج للتركيز في ذلك القطاع".

وكان إنتر قد تعادل مع فيورينتينا الأحد الماضي 3-3 في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً بسبب احتساب حكم المباراة ركلة جزاء باللحظات الأخيرة ليست صحيحة رغم رجوعه لتقنية الفيديو.