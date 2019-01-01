رئيس يوفنتوس السابق يقترح مبادلة ديبالا بكوليبالي

جيوفاني جيجلي رئيس نادي يوفنتوس السابق يقترح صفقة تبادلية بين السيدة العجوز ونابولي تتضمن ديبالا وخاليدو كوليبالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترح جيوفاني جيجلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس إجراء صفقة تبادلية بين السيدة العجوز ونابولي باستبدال ديبالا بخاليدو كوليبالي.

وكانت العديد من الأخبار قد أكدت اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر السبب الرئيسي وراء شائعات رحيل باولو ديبالا عن السيدة العجوز هو وجود أزمة بينه وبين مدرب الفريق ماسيميليانو أليجري.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، إقترح جيوفاني جيجلي أن يتم مبادلة باولو ديبالا بخاليدو كوليبالي المدافع الدولي السنغالي، حيث رأى أن ذلك سيكون في صالح جميع الأطراف.

وقال جيجلي: "يوفنتوس يحتاج إلى مدافع من طراز فريد، ونابولي يحتاج إلى لاعب بقيمة ديبالا، وكلا النجمين يحتاج إلى تحدٍ جديد في أجواء جديدة"

وأضاف: "الصفقة ستكون في صالح جميع الأطراف، الناديان سيستفيدان ماديًا وفنيًا، وكلا النجمين ستتاح له الفرصة لخوض التحدي الذي يريده"

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يذكر أن خاليدو كوليبالي قد وصلته العديد من العروض الكبرى خلال المواسم الأخيرة، كما أبدى ريال مدريد رغبته في ضم باولو ديبالا.