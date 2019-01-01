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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جالياني: ميلان الآن في يد أمينة

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Getty Images
جالياني يتحدث عن مستقبل ميلان في يد مالديني وليوناردو وكاكا والبقية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث أدريانو جالياني المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان حول ما يعيشه الروسونيري في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أصبح في يد أمينة.

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وكان جالياني قد ترك منصبه في ميلان العام قبل الماضي، وذلك على خلفية بيع سيلفيو برلسكوني حصته التي كان يمتلكها في النادي.

وتحدث جالياني حول إدارة ميلان الجديدة، والتي ضمت العديد من رموز النادي التاريخيين على رأسهم باولو مالديني وليوناردو وريكاردو كاكا.

وقال جالياني" ميلان الآن أصبح ملكًا لأبنائه، وهؤلاء هم من يعرفون قيمته جيدًا وأين يجب أن يكون، لذا فمستقبل الروسونيري معهم سيكون كبيرًا"

وأضاف: "لا أحد يتخيل أن ميلان سقط بهذه الطريقة في السنوات الأخيرة، ولكن المسقبل بإمكانه أن يمحو كل هذه اللحظات السلبية"

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يذكر أن ميلان أصبح ملكًا لمجموعة صينية جديدة بدءًا من العام الماضي، تلك التي لجأت لأساطير الفريق من أجل إعادته إلى مكانته من جديد.

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