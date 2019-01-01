جالياني: ميلان الآن في يد أمينة

جالياني يتحدث عن مستقبل ميلان في يد مالديني وليوناردو وكاكا والبقية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أدريانو جالياني المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان حول ما يعيشه الروسونيري في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أصبح في يد أمينة.

وكان جالياني قد ترك منصبه في ميلان العام قبل الماضي، وذلك على خلفية بيع سيلفيو برلسكوني حصته التي كان يمتلكها في النادي.

وتحدث جالياني حول إدارة ميلان الجديدة، والتي ضمت العديد من رموز النادي التاريخيين على رأسهم باولو مالديني وليوناردو وريكاردو كاكا.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وقال جالياني" ميلان الآن أصبح ملكًا لأبنائه، وهؤلاء هم من يعرفون قيمته جيدًا وأين يجب أن يكون، لذا فمستقبل الروسونيري معهم سيكون كبيرًا"

وأضاف: "لا أحد يتخيل أن ميلان سقط بهذه الطريقة في السنوات الأخيرة، ولكن المسقبل بإمكانه أن يمحو كل هذه اللحظات السلبية"

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يذكر أن ميلان أصبح ملكًا لمجموعة صينية جديدة بدءًا من العام الماضي، تلك التي لجأت لأساطير الفريق من أجل إعادته إلى مكانته من جديد.