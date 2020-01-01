إنتر يواصل المفاوضات مع لاعب نابولي

إدارة النيراتزوي قدمت أعلى عرض لميرتينس

أشارت تقارير صحفية، إلى إدارة إنتر تواصل مفاوضاتها مع دريس ميرتينس لاعب نابولي، قبل مباراة الفريقين غداً.

ومن المنتظر أن يلعب إنتر مع نابولي مساء غد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، على ملعب جوزيبي مياتزا.

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مباراة قد تشهد الظهور الأول لميرتينس في التشكيلة الأساسية لفريق الجنوب الإيطالي بعد غياب استمر شهرين.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن المفاوضات بين النيراتزوري واللاعب البلجيكي لاتزال مستمرة، خاصة أن عقد ميرتينس ينتهي مع نابولي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن إنتر قدم أفضل عرض للاعب، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية مثل أرسنال ومانشستر يونايتد، كما يحاول نابولي الحفاظ على لاعبه وإقناعه بتجديد العقد.

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ويفصل صاحب الـ 32 عاماً، هدفين فقط مع نابولي على أن يصبح الهداف التاريخي للفريق في كل المسابقات.

جدير بالذكر أن ميرتينس انضم لصفوف نابولي في صيف 2013، قادماً من ايندهوفن الهولندي مقابل 9.5 مليون يورو.