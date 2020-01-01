كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على صفقة مجانية من نابولي

إلى أين يذهب ميرتينس؟..

يتنافس كبار أندية الدوري الإنجليزي، للحصول على خدمات البلجيكي دريس ميرتينس، نجم فريق نابولي الإيطالي، في الصيف المقبل.

المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، سينتهي عقده مع نابولي، الصيف المقبل، وتعد إنجلترا هي الوجهة الأقرب للاعب.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال يتطلعون لضم نجم البارتينوبي.

المزيد من الفرق

جاتوسو سيُغادر نابولي في الصيف المقبل

ميرتينس، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف تشيلسي، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، ولكن الصفقة لم تُكلل بالنجاح.

ويبحث مانشستر يونايتد وأرسنال، عن عقد صفقات قوية في الصيف المقبل، وميرتينس أحد الأسماء على قوائمها.

ويأمل الجانرز، في ضم ميرتينس مجانًا، بعدما أنفق 80 مليون يورو الصيف الماضي، من أجل التعاقد مع نيكولاس بيبي.

وشارك ميرتينس، مع نابولي، في 24 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف، وصنع 5 أخرى.