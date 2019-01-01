إنتر يتقدم بعرض جديد لضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن إنتر لم يستسلم في سباق ضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لم يستسلم بعد في سباق ضم اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" والتي أكدت أن الفريق الإيطالي سيحاول ضم اللاعب من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي قد حاول في الأيام الماضية التواصل مع كل من روما وباريس سان جيرمان وأتلانتا للحصول على خدمات لاعب بديل للوكاكو بين كل من دجيكو وكافاني وزاباتا لكن دون تقدم حقيقي في المفاوضات مع أي طرف.

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وتقدم إنتر مؤخرًا بعرض لمانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات لوكاكو مقابل ٦٠ مليون يورو، حيث رأى النادي أن تلك هي القيمة السوقية المناسبة له، لكن الشياطين الحمر رفضوه بشكل قطعي، ويخطط النادي لعرض جديد قيمته ٧٠ مليون يورو وبه ١٠ ملايين كإضافات.

ويعتمد إنتر في الأساس على الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تعطيل صفقة انتقال لوكاكو لصفوف مانشستر يونايتد، حيث يريد اللاعب الجلوس مع المدير الفني ماوريزيو ساري أولًا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة ذكرت أن ديبالا سيكون ضمن صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد تنقل البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف البيانكونيري.