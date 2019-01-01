مشكلة جديدة تهدد صفقة "ديبالا - لوكاكو" بالفشل

الصفقة تتوقف على التوصل لاتفاق مع المهاجم الأرجنتيني

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، المزيد من المشاكل، خلال مساعيه للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

النادي الإنجليزي نجح في إقناع لاعبه روميلو لوكاكو، بالانتقال ليوفنتوس في صفقة تبادلية، مقابل الحصول على خدمات ديبالا من السيدة العجوز.

الأمور كلها تتوقف على موافقة ديبالا الشخصية على اللعب للشياطين الحمر، مع إمكانية إدراج ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفي لتسهيل المفاوضات.

وفقاً لصحيفة "كورير ديلو سبورت" فإن مانشستر عرض راتب سنوي قيمته 11 مليون يورو سنوياً، وهو ما يقل بمليون واحد فقط عن مطالب اللاعب.

ومن ناحية أخرى يطلب وكيل أعماله مبلغ 15 مليون يورو كعمولة، من أجل إقناع الأرجنتيني بتلك الخطوة، لتردده الواضح في الدخول بهذه الصفقة.

صور - بيبي يتخطى محرز ويصبح الأغلي إفريقيًا

ليستر وولفرهامبتون.. هل نشهد نهاية عصر الستة الكبار؟

مشكلة أخرى تقف أمام الشياطين الحمر، وهي حقوق صور اللاعب، حيث سبق وأن وقع على عقد مع إحدى الشركات في 2016 ولكنه فسخه بشكل مفاجيء.

وهو ما دفع تلك الشركة لتقديم دعوى قضائية على ديبالا، لمطالبته بدفع 40 مليون يورو لعدم التزامه بالعقد.

وفي حالة استمرار تلك الأزمة وعدم حلها في أقرب وقت ممكن، سيكون من المستحيل انتقال اللاعب لمانشستر نظراً لضيق الوقت، حيث يُغلق سوق الانتقالات بانجلترا يوم الخميس القادم.