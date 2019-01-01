لماذا رفض لويس إنريكي تدريب أرسنال؟

إنريكي عاد لتدريب إسبانيا

أوضحت تقارير إسبانية الأسباب وراء رفض لويس إنريكي تدريب أرسنال والعودة مجدداً لقيادة المنتخب الإسباني في الأيام الماضية.

وشغلت عودة إنريكي على حساب مساعده السابق روبرت مورينيو لقيادة "لا روخا" عناوين الصحف، خصوصاً بعد دخول الثنائي في حرب تصريحات.

وذكرت "موندو" أن رؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، كان يفضل أن يكون إنريكي هو مدرب الفريق المقبل بعد أوناي إيمري بسبب أسلوب لعبه.

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وكتبت الصحيفة أن أرسنال تقدم بعرضه بالفعل للوتشو في الثاني عشر من نوفمبر، ولكن الأخير كان اتخذ قراره بالعودة لتدريب إسبانيا بدلاً من مورينو.

واستبعد إنريكي مورينو وحل محله، واصفاً الأخير بأنه ناكر للجميل وشخص لا يفضل أن يعمل معه مجدداً.

وأقال أرسنال إيمري وعين مؤقتاً المساعد ولاعب الفريق السابق فريدي ليونبرج لقيادة الفريق أمام نورويتش الأحد.

وسيكون ظهور إنريكي الأول مع إسبانيا مجدداً في مارس المقبل في ودية ألمانيا قبل أمم أوروبا المقبلة.