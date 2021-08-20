"إذا شاهدتم ليفاندوفسكي في التدريبات لن تتحدثوا عن رحيله"

يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ الألماني يتحدث عن شائعات رحيل ليفاندوفسكي.

لم تلق الشائعات التي ربطت البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالرحيل عن نادي بايرن ميونخ ترحابًا لدي مسئولي بطل الدوري الألماني، وآخرهم كان يوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق البافاري.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت أن ليفاندوفسكي يبحث عن فرصة للخروج من ملعب "أليانز أرينا" لخوض تحدٍ جديدة في مسيرته المرصعة بالألقاب والأرقام القياسية.

ويرغب ليفاندوفسكي، 32 عامًا، والمرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023 في خوض تجربة جديدة في مسيرته قبل أن يصل إلى وقت لا يمكنه فيه القيام بذلك، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته.

ورغم تلك التقارير، إلا أن مصادرنا في "جول" أكدت أن بايرن ميونخ لن يفرط أبدًا في خدمات ليفاندوفسكي خلال الصيف الحالي، وأن اللاعب مستمر مع الفريق.

ناجلسمان، أكد في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كولن في الجولة الثانية من الدوري الألماني أنه لم يشاهد أي علامة من ليفاندوفسكي تدل على رغبته في الرحيل.

ماذا قال ناجلسمان عن ليفاندوفسكي؟

وخلال المؤتمر الصحفي، وعندما سُئل عن التقارير التي تشير إلى احتمالية خروج ليفاندوفسكي قال ناجلسمان: "ذلك لا يزعجني على الإطلاق، إذا كنت صادقًا فإن هذا جزء من عملنا".

وأضاف: "إذا لم أكن مدربًا في بايرن ميونخ، وأعمل في نادٍ كبير آخر، كنت سأحاول دائمًا السؤال عن لاعبين مثله وآمل أن ينضموا لي، لأنه يسجل الكثير من الأهداف، وهو أخطر مهاجم يمكن الحصول عليه، هذا طبيعي تمامًا".

وأكمل: "الشيء الوحيد الذي يهمني هو رد فعل اللاعب، وليفاندوفسكي في أفضل حالاته، يتحدث كثيرًا معي ومع اللاعبين في التدريبات، إنه لا يحاول عزل نفسه عن الفريق والتفكير في الرحيل".

واختتم ناجلسمان تصريحاته قائلًا: "إنه يشعر بالارتياح، وقد ظهر ذلك خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، وحتى في التدريبات، اللاعب الذي يريد الرحيل لن يفعل ذلك".

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