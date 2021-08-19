إدارة بايرن ميونخ تقول كلمتها الأخيرة بشأن ليفاندوفسكي

علم "جول" من مصادره أن روبرت ليفاندوفسكي لن يكون متاحاً للبيع أو سيرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف عكس ما أُشيع في الساعات الماضية.

وخرجت تقارير هذا الصباح في "سكاي" قالت إن البولندي يرغب بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، وأنه قد يقع بيعه في حال وصول عروض في حدود 100 مليون يورو.

ماذا كشفت مصادر جول بخصوص مصير ليفاندوفسكي؟

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن إدارة نادي بايرن ميونخ خططت للإبقاءعلى اللاعب هذا الصيف ولن تبيعه.

وأكدت مصادرنا أنه لا توجد فرصة أن يغادر النادي قبل الصيف المقبل، عندما يتبقى له عام واحد فقط من العقد.

وينتهي عقد اللاعب مع النادي البافاري في صيف 2023 ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص تمديد العقد.

ما هو موقف اللاعب من الرحيل؟

حسب مصادر "جول" فإن اللاعب يتقبل موقف النادي رغم أنه متحمس لفكرة البحث عن تحد جديد بعيد عن بايرن ميونخ، إلا أنه لن يفعل أي شيء يضر بعلاقته مع النادي أو الجماهير.

ليفاندوفسكي بدأ الموسم الحالي بخوض مباراتين حتى الآن، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين، وساهم في تتويج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني بالفوز على بوروسيا دورتموند.

ويذكر أن ليفاندوفسكي يعد أحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي، حيث سجل 56 هدفًا مع النادي ومنتخب بلاده الموسم الماضي.

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