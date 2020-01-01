من هو أول لاعب عربي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في هذا التقرير نستعرض معكم أول لاعب عربي تمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تتويج محمد صلاح بالبطولة مع ليفربول منذ أيام..

جلب محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خزائن ليفربول أخيرًا بعد 30 سنة من الغياب، وقد كان تأثير الدولي المصري تاريخيًا وكبيرًا، فحتى الآن هو هداف الريدز برصيد 17 هدفًا.

ينضم صلاح بهذا الإنجاز الكبير إلى قائمة اللاعبين العرب الذين نجحوا في تحقيق العديد من البطولات على صعيد أوروبا، فإجمالي ما حققه الفرعون مع كتيبة يورجن كلوب بات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.

للعرب الكثير من الإنجازات عندما يتعلق الأمر بالكرة الأوروبية بشكلٍ عام، ولكن في الدوري الإنجليزي الممتاز النجاحات لم تكن كثيرة بنفس قدر الحال في فرنسا أو إسبانيا مثلًا، وهو ما توضحه الأرقام أيضًا.

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في هذا التقرير سنستعرض سويًا من هو أول لاعب عربي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك من هو أول لاعب عربي لعب لأحد فرق البريميرليج.

من هو أول لاعب عربي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

النجم الليبي جهاد المنتصر هو أول لاعب عربي يلعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما انضم إلى رديف آرسنال عام 1997، ومثّل الفريق الأول في مباراة بكأس كوكا كولا.

صحيح أن آرسنال قد حقق لقب الدوري الإنجليزي في ذلك الموسم، ولكن لم يشارك جهاد المنتصر في أي مباريات البطولة، وظهر فقط أمام برمنجهام سيتي في كأس كوكا كولا.

يفتخر المنتصر بهذا الإنجاز كثيرًا، فقد كان وقتها في سن 19 عامًا فقط، وكانت الدقائق المعدودة التي لعبها في الكأس كفيلة له بأن ينضم إلى منتخب ليبيا بعد ذلك.

موسم واحد قضاه المنتصر في آرسنال ثم انضم إلى بريستول سيتي وبعد عام وحيد عاد مرة أخرى إلى إيطاليا وخاض مسيرة طويلة انتهت في 2007.

هل محمد صلاح هو أول لاعب عربي يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كان محمد صلاح جزءًا من فريق تشيلسي في موسم 2014-2015 الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن ذلك لم يكفل له بأن يُعتبر أحد أبطال البطولة بالفعل.

بحسب قوانين الدوري الإنجليزي، فحتى يُحتسب اللاعب من ضمن من حققوا لقب البطولة ينبغي عليه أن يشارك في 5 مباريات مع فريقه على أقل تقدير، الأمر الذي لم يحظ به صلاح في رحلته مع كتيبة جوزيه مورينيو آنذاك.

شارك "الملك المصري" في 3 مباريات فقط من هذا الموسم أمام سوانزي سيتي وكريستال بالاس وتوتنهام، قبل أن تتم إعارته في يناير إلى فيورنتينا وينتهي موسمه بذلك في ستامفورد بريدج.

رغم ذلك تحصل صلاح على ميدالية لهذه البطولة من تشيلسي ولكن لم يعني ذلك أن البطولة احتُسبت له، لذلك فيمكن القول بوضوح أن صلاح لم يكن بطلًا لإنجلترا مع البلوز.

من هو أول لاعب عربي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

النجم الجزائري رياض محرز هو أول لاعب عربي يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في موسم 2015-2016 عندما كان يلعب في ليستر سيتي في أحد المواسم الإعجازية بتاريخ البطولة.

كما لمحرز رقم آخر وهو أنه اللاعب العربي الوحيد الذي حقق لقب البريميرليج في مناسبتين مع ناديين مختلفين، فقد حققه مرة أخرى في موسم 2018-2019 مع مانشستر سيتي.

يمكن القول أن محمد صلاح هو اللاعب العربي الثاني الذي يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رياض محرز.