أخبار ريال مدريد: محاولة أخيرة لضم مبابي وتفاصيل إصابة مارسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 14 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 14 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 أغسطس 2021:

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرفض الاستسلام، في محاولة التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن ريال لن ينتظر لنهاية عقد اللاعب الصيف القادم، وسيحاول ضمه هذا الصيف من باريس في محاولة أخيرة قبل إغلاق السوق في نهاية شهر أغسطس الجاري.

أعلن نادي مانشستر يونايتد صباح اليوم، عن ضمه لمدافع ريال مدريد السابق رافاييل فاران، بعد إنهاء كافة إجراءات الصفقة، وتم تقديمه للجماهير.

وظهر فاران في ملعب أولد ترافورد، قبل مباراة الشياطين الحمر مع ليدز يونايتد في البريميرليج، وهو يحمل قميصه الجديد والذي سيحمل رقم 19.

رفض مدافع فياريال باو توريس عرضًا مغريًا وصل له من توتنهام في الساعات الماضية للحصول على خدماته هذا الصيف، مُفضلًا الاستمرار مع الغواصات لعام آخر.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن توريس رفض عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للانضمام إلى توتنهام، وفضل الاستمرار مع فياريال أو الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الحالية.

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، التخلي عن مارتين أوديجارد صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام كبير من آرسنال.

وبحسب مصادر موقع جول، فإن ريال مدريد لا يمانع التخلي عن أوديجارد ولكن في حالة الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.

علمت مصادر موقع جول، تفاصيل إصابة مارسيلو، والتي سيغيب بسببها عن مباراة ألافيس مساء اليوم في افتتاح الدوري الإسباني.

وكان أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قد أوضح إصابة مارسيلو بانزعاجات عضلية في الساق اليمنى، وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا، فإن هناك حالة من التفاؤل حول عودة مارسيلو في غضون أسبوع.