أنشيلوتي يسهل انتقال لاعب وسط ريال مدريد إلى ميلان!

قد يسهل الإيطالي كارلو أنشيلوتي والعلاقات الطيبة بين ريال مدريد وميلان انتقال لاعب وسط الأول إلى الروسونيري.

قد يبرم ميلان صفقة جديدة مع ريال مدريد الإسباني هذا الصيف؛ فباولو مالديني يضع عينه على لاعب وسط ريال مدريد لجلبه إلى ميلانو، خطة قد يسهلها كارلو أنشيلوتي.

من هدف ميلان القادم؟

يرغب نادي ميلان في جلب الإسباني إيسكو إلى صفوفه من ريال مدريد بحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

ويرتبط إيسكو، 29 سنة، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022. ويلعب اللاعب الإسباني مع ريال مدريد منذ صيف 2013 حينما قدم إلى الفريق من ملقة مقابل 30 مليون يورو.

ما خطة ميلان للتعاقد مع إيسكو؟

بحسب الصحيفة فإن النادي الإيطالي سيعرض على ريال مدريد الحصول على خدمات إيسكو الموسم المقبل خاصة في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين فبراهيم دياز انتقل الصيف الماضي معارًا من ريال مدريد إلى ميلان ويبدو قريبًا من البقاء في ميلان.

هل لأنشيلوتي دور في الانتقال؟

يعول مدير التطوير الرياضي والاستراتيجي في ميلان، باولو مالديني، على علاقة الناديين الطيبة وكذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي والذي درب باولو لسنوات في ميلان.

إقناع أنشيلوتي لرئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، قد يسهل انتقال إيسكو إلى الفريق الإيطالي خاصة وأن ريال مدريد ربما لن يعتمد كثيرًا على إيسكو الموسم المقبل.

لماذا سيسمح ريال مدريد برحيل إيسكو؟

يعد إيسكو من أبرز الأسماء المطروحة للرحيل عن ريال مدريد فاللاعب لم يقدم الموسم الأخير ما يشفع له للبقاء؛ صحيح أنه لعب 29 مباراة لكن معظمها كان بديلًا.

كما أن عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022 ما يعني أنه سيرحل الموسم المقبل مجانًا إن لم يجدد تعاقده مع ريال مدريد وهو أمر غير مطروح.

لكن ميلان ليس الراغب الوحيد في الحصول على خدمات إيسكو فشائعات ربطت اسم اللاعب بنادي أرسنال الإنجليزي.

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